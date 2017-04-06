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Марсель ведет Жиру и Косьельны

Два игрока «Арсенала» могут вернуться во Францию

  • 06.04.2017 16:22
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eurosport.ru. Оливье Жиру
© eurosport.ru. Оливье Жиру
Марсельский «Олимпик» сделал игроков «Арсенал» своими главными трансферными целями на лето. Речь идет о центральном защитнике Лоране Косьельны и центрфорварде Оливье Жиру.
 
Клуб Лиги 1 желает снова вернуться на вершину во Франции и готов потратить 85 млн. фунтов да дуэт из лондонского клуба.
 
Напомним, что также неясна судьба другого игрока «Арсенала» - Алексиса Санчеса, который, по слухам, также может покинуть клуб ради какого-то другого английского гранда.
 

Источник — ТК Футбол

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