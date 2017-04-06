Марсель ведет Жиру и Косьельны

Марсельский «Олимпик» сделал игроков «Арсенал» своими главными трансферными целями на лето. Речь идет о центральном защитнике Лоране Косьельны и центрфорварде Оливье Жиру.
Клуб Лиги 1 желает снова вернуться на вершину во Франции и готов потратить 85 млн. фунтов да дуэт из лондонского клуба.
Напомним, что также неясна судьба другого игрока «Арсенала» - Алексиса Санчеса, который, по слухам, также может покинуть клуб ради какого-то другого английского гранда.
Источник — ТК Футбол
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