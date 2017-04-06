Иван ГЕЦКО: «Быстрый газон - не лучший вариант для Черноморца»

Экс-форвард «Черноморца» Иван Гецко рассказал о предстоящем в воскресенье в Харькове матче одесситов с «Шахтером».

— «Черноморец» привык играть на тех полях, которые может себе позволить. И быстрый газон не лучший вариант для «моряков». Наоборот, разрушать всегда легче на полях не самого хорошего качества, в то время как создавать в таких условиях намного сложнее. В любом случае, одесситы наверняка выберут оптимальную для них оборонительную тактику, будут действовать на контратаках, надеясь на строгую игру сзади и на стандарты.

Не стал бы сейчас говорить о том, что «моряки» в борьбе за Лигу Европы выглядят предпочтительнее, чем любой другой претендент. У одесситов, как мы видим, есть проблемы не только с газоном на родном стадионе, но и, будем называть вещи своими именами, — с составом. Да, они попытаются зацепиться, будут бороться. Однако сказать, что «Черноморец» готов играть в еврокубках пока преждевременно и не стоит заострять на этом внимание, — сказал эксперт.