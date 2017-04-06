Харьковское дерби: здорово, классно, красиво и по настоящему

Вот и закончился матч, которого все так ждали. Он подарил всем, не побоюсь этого слова, настоящий праздник футбола. Накануне матча в городе были расклеены афиши, на билбордах, призывающих прийти на матч, на харьковское дерби, были написан слоган, который обязан был задеть каждого харьковчанина, каждого кому дорог харьковский футбол – «Вболівай за своїх!» Все игроки, тренеры, руководство "Металлиста 1925" в своих интервью отмечали важность и принципиальность матча. Действительно, учитывая разность в очках всего в два балла, а именно на столько «Солли Плюс» лидирующий во второй группе чемпионата Украины, опережал своих земляков из команды «Металлист 1925», предстояла битва не за три очка, а, условно говоря, за шесть очков.

Время начала матча было выбрано хозяевами поля, а именно «Металлист 1925» выступал в качестве принимающей стороны, символичным – 19 часов 25 минут. Самой игре предшествовало знаковое событие, которого не было ни на одном стадионе Украины и ни у одного футбольного клуба! Над Северной трибуной стадиона был водружен Флаг Украины, на котором были написаны пожелания команде «Металлист 1925» от более 400 болельщиков. Накануне матча в театрально-концертном зале Харьковского Национального Театра Оперы и Балета состоялась встреча команды со своими болельщиками, и там, на этом Флаге каждый из пришедших оставил свой автограф с пожеланиями молодой харьковской команде. И вот перед выходом команд на поле это флаг занял своё место на стадионе, где играет команда, для которой все эти пожелания писались. Сама церемония презентации Флага была динамичной, красочной и, чего греха таить красивой. Сначала на стадионе погас свет, затем диктор красивым баритоном под общим лозунгом «Вболівай за своїх!» обратил внимание зрителей на трибуну. В это момент зажглись специально доставленные на стадион прожекторные установки, осветившие Флаг. Под слова диктора о том, что «Все тільки починається!» аудитория аплодировала своему Флагу, а под песню о Харькове команды начали выходить на футбольное поле. Прожектора погасли, и зажегся общий свет. В 19 часов 25 минут матч начался! На стадион «Металлист» пришло наблюдать за игрою двух харьковских команд 9389 зрителей. Где вы ещё видели столько зрителей на аматорском футболе? Это рекорд за историю аматорского футбола в Украине!

Сама атмосфера матча была потрясающей. На Северной трибуне ультрас «Металлист 1925» пели песни, исполняли речёвки, и заряжали кричалки в поддержку свой команды. На Западной трибуне расположились болельщики «Солли Плюс», которые были со своими баннерами с флагами, и они тоже пытались организовать голосовую поддержку своей команды. Почему пытались? Просто их не было слышно из-за горячей поддержки болельщиков «Металлиста 1925». Уже на 2-ой минуте хозяева поля провели опаснейшую атаку, но полузащитник «Металлиста 1925» Сергей Романов промахнулся, находясь буквально в трёх метрах от ворот соперников. У гостей момент был, когда защитник хозяев неудачно отдавал мяч вратарю. Но Владислав Федак определил выходящего на убойную позицию нападающего «Солли Плюс». В середине тайма Александр Пивоваров с 25 метров хорошо пробил по воротам Алексея Маника. Мяч просвистел в считанных сантиметрах от перекладины ворот гостей. В основном команды придерживались тактики, главное не пропустить, и поэтому «насытили» игроками центр поля и задние редуты своих команд.

Второй тайм начался очень живо. Тренер гостей Сергей Осадчий после перерыва посадил на скамейку запасных пришедшего в команду в зимнее межсезонье опытного Руслана Левигу, выпустив вместо него ещё одного новичка Александра Холодкова. Что интересно, в зимнюю паузу в каждую из команд пришло по 7 новичков. Но если у команды Александр Призетко по сравнению с игрою первого круга было всего три изменения в стартовом составе, и то одно из них по причине дисквалификации Олега Синицы, то у «Солли Плюс» сразу шесть изменений произошло в стартовом составе по сравнению с ноябрьским матчем на стадионе «Динамо». Минут 20 «Металлист 1925» наседал на ворота гостей. Те отвечали неприятными для хозяев поля контратаками. У гостей был хороший момент, когда они пробивали опасный штрафной справа, метров с 20 от ворот. Но Владислав Федак взял этот мяч. Фолов было много в центре поля. Арбитр показал четыре жёлтых карточки во втором тайме (одна из них гостевой команде) и одну красную карточку в концовке.

И гола забитого болельщики дождались в самой концовке. Гол забил новичок «Металлиста 1925» Денис Скотаренко. Выйдя на замену на 75-ой минуте, он буквально через четыре минуты воспользовался ошибкой защитника команды соперника и отправил мяч в сетку ворот, которые защищал Алексей Маник. Кстати, на сегодняшний день Денис Скотаренко является лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди аматоров (в первом круге он выступал за «Квадро» из Первомайска).

Заканчивал поединок «Металлист 1925» в меньшинстве. На 87-й минуте за грубую игру в центре поля арбитр Виктор Арановский из Киева показал прямую красную карту Сергею Романову. И уже в самой концовке «Металлист 1925» мог поставить жирную точку, но, выйдя втроём против двух защитников «Солли Плюс», автор гола Денис Скотаренко отдал пас находящему в офсайде игроку.

Взяв реванш за поражение в первом круге, подопечные Александра Призетко набрали 26 очков, и вышли на первое место. В харьковском дерби, которое держало зрителей в напряжении до последней секунды матча, было всё – запредельная самоотдача футболистов обоих команд, невероятная жажда победы у каждого игрока, вышедшего на игру и борьба за каждый сантиметр поля, неуступчивость во всех игровых моментах.

Болельщики создали на трибунах потрясающую атмосферу, неистово поддерживали своих любимцев. Кстати, тележурналисты "Про футбола" были, мягко говоря, поражены уровнем футбола и даже пожалели, что не взяли несколько камер.

Праздник удался, и спасибо за хорошую организацию матча всем, кто причастен. Ждем ещё большего количества болельщиков на следующей домашней игре «Металлиста 1925» в чемпионате Украины. Праздник должен продолжаться!