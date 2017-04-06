Полтава звернулась у ФІФА

Футбольний клуб «Полтава» вклався у 24-годинний термін подачі протестів на матчі, і направив відповідні документи з приводу кубкової гри із «Шахтарем» до ПФЛ, УПЛ, ФФУ, а також УЄФА і навіть ФІФА.

Футбольний клуб із Полтави, який позбавили можливості провести матч 1/4 фіналу Кубка України на власному стадіоні, направив офіційний протест до футбольних інстанцій, у тому числі — міжнародних. Клуб у листі навів власні аргументи проти рішення ФФУ заборонити грати на стадіоні «Локомотив». І залишив за собою право оскаржити будь-яке рішення щодо зарахування технічної поразки в цьому матчі, в тому числі і в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Зі змагань, відповідно, команда поки що не знімається.







