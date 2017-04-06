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Полтава звернулась у ФІФА

Зі змагань чемпіонату України команда поки що не знімається

  • 06.04.2017 15:25
  • 279 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Полтава. Леонид Соболев
© ФК Полтава. Леонид Соболев
Футбольний клуб «Полтава» вклався у 24-годинний термін подачі протестів на матчі, і направив відповідні документи з приводу кубкової гри із «Шахтарем» до ПФЛ, УПЛ, ФФУ, а також УЄФА і навіть ФІФА.
 
Футбольний клуб із Полтави, який позбавили можливості провести матч 1/4 фіналу Кубка України на власному стадіоні, направив офіційний протест до футбольних інстанцій, у тому числі — міжнародних. Клуб у листі навів власні аргументи проти рішення ФФУ заборонити грати на стадіоні «Локомотив». І залишив за собою право оскаржити будь-яке рішення щодо зарахування технічної поразки в цьому матчі, в тому числі і в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
 
Зі змагань, відповідно, команда поки що не знімається.



 

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Комментарии
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 06.04.2017 15:30
    +3
    Молодчага Полтава! Сейчас забегают мыши футбольные, шухер начинается у них, начнут тень на плетень наводить, короба вранья в свое спасение вытряхивать. Жаль их ущербных.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 06.04.2017 15:31
    +2
    Правильно, пора разворошить это кодло, если оно себе такой произвол и политику двойных стандартов позволяет
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.04.2017 15:36
    0
    Молодці!!!! Київ з вами!!! Тепер побачимо, як ФФУ буде чесатися - це тобі не "порчу по фото знімати" - маю на увазі дисквал стадіонів в Одесі та Полтаві по телефонному дзвінку.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.04.2017 15:37
    0
    Ще раз наголошую, байкот цього Кубка України зі сторони Динамо, Дніпра та Миколаєва необхідний!
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