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Сампаоли может возглавить Интер

Миланский клуб включит в шорт-лист еще одного тренера

  • 06.04.2017 14:59
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twitter.com/sevillafc
© twitter.com/sevillafc
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить «Интер». Последние результаты убедили китайских владельцев сменить на тренерском мостике Стефано Пиоли. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» проявляют интерес к главному тренеру «Монако» Леонарду Жардиму. Кроме того, клуб держит в запасе вариант с Лучано Спаллетти.
 
Однако именно Хорхе Сампаоли является фаворитом на пост главного тренера клуба. Китайские владельцы хотят видеть аргентинца у руля команды.
 

Источник — Euro-football

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