Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может возглавить «Интер». Последние результаты убедили китайских владельцев сменить на тренерском мостике Стефано Пиоли. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» проявляют интерес к главному тренеру «Монако» Леонарду Жардиму. Кроме того, клуб держит в запасе вариант с Лучано Спаллетти.

Однако именно Хорхе Сампаоли является фаворитом на пост главного тренера клуба. Китайские владельцы хотят видеть аргентинца у руля команды.