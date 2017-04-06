Сборная Украины потеряла 6 строчек в рейтинге ФИФА

Ще раз наголошую, байкот цього Кубка України зі сторони Динамо, Дніпра та Миколаєва необхідний!

Молодці!!!! Київ з вами!!! Тепер побачимо, як ФФУ буде чесатися - це тобі не "порчу по фото ...

Правильно, пора разворошить это кодло, если оно себе такой произвол и политику двойных стандартов...

Молодчага Полтава! Сейчас забегают мыши футбольные, шухер начинается у них, начнут тень на плетен...