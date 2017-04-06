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Сборная Украины потеряла 6 строчек в рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко теряет позиции после поражения от Хорватии

  • 06.04.2017 14:35
  • 868 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Сборная Украины после поражения от Хорватии (0:1) в рамках отбора на ЧМ-2018 потеряла шесть позиций в рейтинге ФИФА и теперь занимает 37-е место. На первое место вышла команда Бразилии, которая опередила Аргентину. В последний раз «пентакампеоне» были на первой строчке рейтинга в 2010 году.

  Страна Очки
1 Бразилия 1661
2 Аргентина 1603
3 Германия 1464
4 Чили 1403
5 Колумбия 1348
6 Франция 1294
7 Бельгия 1281
8 Португалия 1259
9 Швейцария 1212
10 Испания 1204
11 Польша 1183
12 Италия 1165
13 Уэльс 1119
14 Англия 1103
15 Уругвай 1097
16 Мексика 1072
17 Перу 1042
18 Хорватия 1016
19 Египет 910
20 Коста-Рика 902
21 Исландия 872
22 Турция 863
23 США 846
24 Словакия 846
25 Эквадор 839
26 Северная Ирландия 823
27 Ирландия 823
28 Иран 820
29 Bosnia and Herzegovina 815
30 Сенегал 805
31 Венгрия 801
32 Голландия 792
33 Камерун 779
34 Швеция 768
35 Буркина Фасо 765
36 Австрия 762
37 УКРАИНА 761
38 Парагвай 738
39 Греция 730
40 Нигерия 726
41 Конго 712
42 Тунис 701
43 Южная Корея 700
44 Япония 685
45 Гана 682
46 Чехия 679
47 Румыния 676
48 CГґte d'Ivoire 672
49 Сербия 671
50 Австралия 661
51 Дания 657
52 Саудовская Аравия 646
53 Марокко 633
54 Алжир 628
55 Словения 614
56 Болгария 614
57 Панама 607
58 Венесуэла 595
59 Шотландия 589
60 Узбекистан 586
61 Россия 561
62 Черногория 560
63 Израиль 557
64 ЮАР 539
65 Гаити 537
66 Албания 533
67 Армения 527
68 Гондурас 524
69 Мали 504
70 КураГ§ao 492
71 Гвинея 474
72 Уганда 463
73 Ямайка 458
74 ОАЭ 453
75 Боливия 453
76 Тринидад и Тобаго 446
77 Фарерские острова 431
78 Кения 428
79 Беларусь 428
80 Сирия 426
81 Китай 425
82 Кабо-Верде 418
83 Бенин 396
84 Габон 392
85 Конго 392
86 Норвегия 387
87 Азербайджан 386
88 Свазиленд 378
89 Катар 369
90 Мавритания 366
91 Ливия 361
92 Гватемала 352
93 Антигуа и Барбуда 349
94 Намибия 346
95 Гвинея-Бисау 346
96 Кипр 343
97 Финляндия 335
98 Замбия 335
99 Сент-Китс и Невис 334
100 Малави 333
101 Никарагуа 331
102 Литва 331
103 Индия 331
104 Эстония 331
105 Казахстан 325
106 Мозамбик 323
107 Того 320
108 Сальвадор 317
109 Канада 312
110 Иордания 311
111 Зимбабве 302
112 Новая Зеландия 301
113 Сьерра-Леоне 300
114 Оман 290
115 КНДР 289
116 Экваториальная Гвинея 287
117 Руанда 285
118 Суринам 284
119 Ирак 278
120 Ботсвана 276
121 Мадагаскар 276
122 Грузия 274
123 Йемен 266
124 Латвия 265
125 Эфиопия 265
126 Палестина 265
127 Филиппины 251
128 Киргизия 249
129 Таиланд 245
130 ЦАР 239
131 Нигер 235
132 Бахрейн 232
133 Македония 225
134 Пуэрто-Рико 221
135 Танзания 218
136 Вьетнам 217
137 Ливан 216
138 Таджикистан 203
139 Гайана 194
140 Туркменистан 193
141 Либерия 192
142 Бурунди 192
143 Коморы 190
144 Ангола 189
145 Белиз 188
146 Люксембург 185
147 Доминиканская Республика 184
148 Лесото 181
149 Гонконг 179
150 Чад 179
151 Мальдива 175
152 Таити 167
153 Афганистан 161
154 Судан 155
155 Южный Судан 155
156 Папуа — Новая Гвинея 154
157 Малайзия 146
158 Молдова 142
159 Сингапур 141
160 Маврикий 140
161 Китайский Тайбэй 136
162 Аруба 127
163 Куба 124
164 Бутан 123
165 Новая Каледония 121
166 Кувейт 120
167 Мьянма 120
168 Гамбия 120
169 Сент-Люсия 114
170 Косово 112
171 Непал 112
172 Барбадос 110
173 Камбоджа 108
174 Лаос 107
175 Индонезия 105
176 Гренада 103
177 Сент-Винсент и Гренадины 102
178 SГЈo TomГ© e PrГ­ncipe 98
179 Вануату 94
180 Соломоновы Острова 92
181 Фиджи 90
182 Мальта 86
183 Гуам 82
184 Макау 77
185 Бермудские острова 75
186 Доминиканская Республика 67
187 Андорра 66
188 Бруней 65
189 Лихтенштейн 64
190 Самоа 64
191 Американское Самоа 64
192 Острова Кука 64
193 Бангладеш 60
194 Джибути 53
195 Восточный Тимор 52
196 Сейшельские Острова 45
197 Монголия 34
198 Шри-Ланка 34
199 Американские Виргинские острова 26
200 Монтсеррат 26
201 Пакистан 24
202 Теркс и Кайкос 20
203 Каймановы острова 13
204 Сан-Марино 12
205 Британские Виргинские острова 5
206 Ангилья 0
207 Багамы 0
208 Эритрея 0
209 Гибралтар 0
210 Сомали 0
211 Тонга 0

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 06.04.2017 14:42
    -1
    Буркина Фасо выше нас...
    Ссылка
    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 06.04.2017 14:51
    -1
    Единственное что радует - Раисса более чем в 1,5 раза ниже, на 61 месте
    Ссылка
    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 06.04.2017 14:52
    +4
    tarasbulba007, 06.04.2017 14:42
    Буркина Фасо выше нас...
    Бронзовый призер КАН 2017. Все по делу.
    Ссылка
    deN.
    online
      deN., 06.04.2017 15:06
    -2
    checna-ebet-russia-7, 06.04.2017 14:51
    Единственное что радует - Раисса более чем в 1,5 раза ниже, на 61 месте
    А якщо б вони були на 211, а ми 210 місці тебе це теж радувало?
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.04.2017 15:11
    +1
    Ну то й що? Сьогодні впали, завтра піднімемось.
    Ссылка
    Sasha3110
      Sasha3110, 06.04.2017 15:16
    +1
    Скоро Голландія з такою грою впаде нижче нас))))
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.04.2017 15:33
    0
    deN., 06.04.2017 15:06
    checna-ebet-russia-7, 06.04.2017 14:51
    Единственное что радует - Раисса более чем в 1,5 раза ниже, на 61 месте

    А якщо б вони були на 211, а ми 210 місці тебе це теж радувало?
    Як свого часу казав Лобановський: "Ви можете провалити чемпіонат, але спартак ви маєте хлопнути і в Києві і на лужниках" Тут принцип той самий по відношеню до мордора.
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