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Черчесов продолжит возглавлять сборную России

Работа специалиста устраивает РФС

  • 06.04.2017 14:34
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РФС. Станислав Черчесов
© РФС. Станислав Черчесов

Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России пока удовлетворяет Российский футбольный союз (РФС), который продолжит оказывать ему поддержку. Об этом рассказал президент РФС Виталий Мутко.

«Встретились с Черсесовым, подвели итог его работы на данный момент, - сказал Мутко. - Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше».

«Мы будем его поддерживать, - добавил глава РФС. - Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед».

Сборная России в конце марта провела два домашних товарищеских матча, уступив в Краснодаре команде Кот- д'Ивуара (1:3) и сыграв в Сочи вничью с бельгийцами (3:3). В апрельском рейтинге ФИФА команда России опустилась на 61-е место.

Источник — ТАСС

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