Черчесов продолжит возглавлять сборную России

Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России пока удовлетворяет Российский футбольный союз (РФС), который продолжит оказывать ему поддержку. Об этом рассказал президент РФС Виталий Мутко.

«Встретились с Черсесовым, подвели итог его работы на данный момент, - сказал Мутко. - Он проинформировал о своем видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше».

«Мы будем его поддерживать, - добавил глава РФС. - Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед».

Сборная России в конце марта провела два домашних товарищеских матча, уступив в Краснодаре команде Кот- д'Ивуара (1:3) и сыграв в Сочи вничью с бельгийцами (3:3). В апрельском рейтинге ФИФА команда России опустилась на 61-е место.