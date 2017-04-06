Эден АЗАР: «Мы можем играть и лучше»

Эден Азар, который не в первый раз успешно выступает в больших матчах, поделился мнением об игре с «Манчестер Сити» в послематчевом интервью.

Бельгец забил оба гола «Челси» и помог своей команде переиграть «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы со счетом 2:1. Первый мяч Азар забил с помощью рикошета, а в случае со вторым голом полузащитник сыграл на добивании при исполнении пенальти. «Синие» сохранили отрыв в 7 очков от «Тоттенхэма», который также одержал победу, и оторвались от «Манчестер Сити» на 14 очков.

«Это была большая победа, разумеется, — говорит Азар. — Не знаю, показали мы красивую игру или нет, но важнее всего выигрывать матчи. Мы можем играть лучше, но после поражения было важно реабилитироваться и набрать 3 очка в матче с топ-командой».

«С «Манчестер Сити» всегда получаются настоящие битвы. Нам посчастливилось открыть счет в матче, а затем они забили ответный мяч. В первом тайме мы делали все возможное, создали пару голевых моментов, забили ещё один гол, поэтому мы счастливы, что удалось выиграть эту встречу».

Азар поддержали Тибо Куртуа, который ошибка которого при выносе мяча привела к тому, что «Манчестер Сити» сравнял счёт.

«Тибо сделал несколько классных сейвов, — говорит Азар. — Да, он ошибся в эпизоде с голом, но у нас единая команда, и нам повезло, что у нас есть такой вратарь».

10-й номер «Челси» забил в этом сезоне 13 голов в АПЛ, и многие утверждают, что он вернул былую форму. Но личные достижения мало волнуют бельгийца.

«Я стараюсь демонстрировать свой лучший футбол и помогать команде выигрывать матчи. Нам осталось провести 8 матчей в АПЛ, и мы хотим завершить чемпионат на первом месте, в этом и заключается моя цель».

«Мы должны быть готовы к чему угодно и сконцентрироваться на своей игре, не обращая внимания на «Тоттенхэм». Мы близки у успеху, но ещё предстоит пройти длинный путь. Впереди нас ожидает несколько сложных матчей, но мы готовы ко всему. Еженедельно мы должным образом готовимся к этим матчам».