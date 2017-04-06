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Шахтер готовится к поединку с Черноморцем в полном составе

Дентиньо вернулся к тренировкам в общей группе

  • 06.04.2017 13:52
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу 24-го тура Премьер-лиги Украины против «Черноморца».

Утром 6 апреля «горняки» провели тренировку на базе «Святошин». После небольшой разминки команда всецело сконцентрировалась на отработке игровых упражнений. Отметим возвращение в общую группу бразильца Дентиньо. Таким образом к встрече с одесситами готовятся все без исключения футболисты.

Поединок «Шахтер» – «Черноморец» состоится 9 апреля в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.

Источник — ФК Шахтер

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