Шахтер готовится к поединку с Черноморцем в полном составе

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу 24-го тура Премьер-лиги Украины против «Черноморца».

Утром 6 апреля «горняки» провели тренировку на базе «Святошин». После небольшой разминки команда всецело сконцентрировалась на отработке игровых упражнений. Отметим возвращение в общую группу бразильца Дентиньо. Таким образом к встрече с одесситами готовятся все без исключения футболисты.

Поединок «Шахтер» – «Черноморец» состоится 9 апреля в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.