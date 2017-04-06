Владимир ГЕНИНСОН: «В Испании все переведено в платное телевидение»

Делиться опытом с украинской Премьер-лигой приехали представители элитных чемпионатов Европы. Об опыте испанской ЛаЛиги в рассказал президент УПЛ Владимир Генинсон.

- Вчера уже провели первый круглый стол, это было достаточно закрытое мероприятие. Были представители 12-и клубов. Президент ЛаЛиги представил свою модель распределения денег, которые они зарабатывают от продажи централизованных медиа- и аудиоправ. Более того, он рассказал, как они работают со спонсорами, как они их привлекают, как они 13 лет шли к тому, чтобы наконец-то построить эту модель.

В тот момент, как была построена модель централизации прав, не только внутренний, но и международный рынок сразу скакнул в два раза. Сетка телетрансляции, которую они раскидывают от пятницы до понедельника, дала каждому человеку шанс в среднем увидеть четыре игры за уик-энд. До этого был показатель 1,5 игры. Естественно, в Испании все переведено в платное телевидение – это основной показатель, по которому они могут мерять коэффициент и заинтересованность населения.