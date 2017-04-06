Сборная Бразилии присматривает себе базу в России

Представители сборной Бразилии по футболу осмотрели несколько тренировочных площадок в Московской области, в частности базу в Кратове. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Они действительно приезжали, осматривали базы, в том числе Кратово, но об их решении, их выборе я говорить не имею права», - сказал он.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года. 2 апреля представители команды отправились в Россию для ознакомления с условиями подготовки к турниру - в том числе для выбора тренировочной базы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.