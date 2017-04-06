Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вячеслав ШЕВЧУК: «Шахтер не может настроиться на матчи УПЛ»

Экс-игрок донецкого клуба поделился впечатлениями об игре «горняков»

  • 06.04.2017 13:02
  • 236 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о предстоящем в воскресенье матче УПЛ между горняками и «Черноморцем» , который пройдет в Харькове.

«Как показывают матчи весенней части сезона, «Шахтер»  не может настроиться на поединки внутреннего чемпионата. Тут все лежит в плоскости психологии. Все-таки отрыв от второго места очень большой, он расслабляет ребят. Против «Шахтера» все команды выходят сверхмотивированными и готовыми на 200%. Поэтому «горнякам»  нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в матче с «Черноморцем», — сказал Шевчук.

Напомним, что матч «Шахтер»  — «Черноморец» пройдет в Харькове 9 апреля. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона.

Источник — Football.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.