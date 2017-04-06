Вячеслав ШЕВЧУК: «Шахтер не может настроиться на матчи УПЛ»

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о предстоящем в воскресенье матче УПЛ между горняками и «Черноморцем» , который пройдет в Харькове.

«Как показывают матчи весенней части сезона, «Шахтер» не может настроиться на поединки внутреннего чемпионата. Тут все лежит в плоскости психологии. Все-таки отрыв от второго места очень большой, он расслабляет ребят. Против «Шахтера» все команды выходят сверхмотивированными и готовыми на 200%. Поэтому «горнякам» нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в матче с «Черноморцем», — сказал Шевчук.

Напомним, что матч «Шахтер» — «Черноморец» пройдет в Харькове 9 апреля. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона.