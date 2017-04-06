Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы повторяем одни и те же ошибки»

Пеп Гвардиола похвалил своих подопечных за упорную борьбу на «Стэмфорд Бридж», сказав после матча 31-го тура: «Я горжусь нашими игроками и рад работать с такой командой.

Мы приехали на стадион «Челси» и проявили характер и упорство в борьбе за результат. Такие выступления заставляют смотреть в будущее с оптимизмом. Однако на протяжении всего сезона мы повторяем те же ошибки и не доводим до результата моменты в штрафной соперника».

Главный тренер отметил выступление Фабиана Делфа, сказав о полузащитнике: «Фабиан доказал, что я был не прав, не включая его в стартовый состав, но он никогда не жалуется».

«В этом году мы не станем чемпионами Англии, - подытожил Гвардиола, - борьба за первенство будет проходить между «Челси» и «Тоттенхэмом». Наша задача – быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне».