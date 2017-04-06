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Андрей ЛУНИН: «С Гладким непросто в единоборствах»

Голкипер «Днепра» поделился ожиданиями от матча с «Карпатами»

  • 06.04.2017 12:34
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ФК Карпаты. Андрей Лунин
© ФК Карпаты. Андрей Лунин

16-го жовтня минулого року 17-річний воротар «Дніпра» пережив особливий день. На його обличчі не було помітно хвилювання, а вже з перших хвилин він впевнено вступив у гру. Та гра на «Арені Львів» стала першою в кар’єрі Андрія Луніна в елітному українському дивізіоні. Свої ворота він не вберіг і Ґуставо Бланко-Лещук відкрив рахунок. В неділю Лунін разом зі своєю командою вдруге приїде до Львова. Про свої очікування один з найталановитіших воротарів українського футболу розповів у інтерв’ю Інформаційному центру ФК «Карпати».

– Андрію, з яким настроєм «Дніпро» готується до поєдинку з «Карпатами»?
– Все гаразд, працюємо у звичному режимі. Знаємо, що буде непросто. Зараз львів’яни виступають успішно. Зрештою, в останньому турі ми також перемогли і з позитивом сприймаємо наступний виклик.

– Як саме можете охарактеризувати «Карпати»?
– Команда додала, це очевидно. По-перше, це стосується командної гри. Крім того, у індивідуальному плані. До Львова переїхав Олександр Гладкий, напад став діяти гостріше. Оборона виглядає впевнено, плюс з’явився Євген Боровик. Він додав надійності на останньому рубежі. Є ще Ігор Худоб’як, який класно роздає передачі. А ще мені подобаються його штрафні удари.

– «Арена Львів» – пам’ятний для вас стадіон?
– Так, тут я дебютував в УПЛ. Спогади позитивні загалом. Якщо оцінювати свій перший матч, то він склався для «Дніпра» непогано, хоча гол я пропустив не обов’язковий.

– Антураж матчу був особливим?
– На трибунах зібралося не так багато людей. Не пригадаю точну кількість, але тисячі три-чотири глядачів було. І все ж їм вдалося створити гарну атмосферу. Звичайно, до цього «приклалися» фанати «Карпат» і «Дніпра».

– З того часу у вашому житті багато змінилося. Про вас часто пише преса. Як ставитеся до такої популярності?
– Мені не важко, я намагаюся спокійно до цього ставитися. Читаю новини виключно для себе, перебуваю в курсі справ. Нічого більше.

– Ви відзначили Олександр Гладкого. За рахунок чого можна зупинити його?
– Він дуже небезпечний у штрафному майданчику, добре грає головою. Гладкий – доволі фактурний, з ним непросто у єдиноборствах. Я вірю, що нашим захисникам Олександру Сватку і Максиму Лопирьонку під силу виключити його з гри.

– Вам – 18, Євгену Боровику – 32. Коли він грав у «Дніпрі», то ви ще навчалися у Харкові у четвертому класі...
– Так, різниця у віці в нас солідна. Це людина з великим досвідом за спиною. Я вже грав проти нього нещодавно. Менше місяця тому на «Дніпро-Арені» ми зіграли внічию 0:0. Євген багато підказує партнерам, відчувається, що він на полі є лідером. До речі, у Боровика після тієї гри я попросив футболку (сміється).

– Це був обмін?
– Ні, я лише попросив у нього. Мені подобається гра Боровика, я навіть з ним трохи тренувався. Мені дуже хотілося отримати футболку на пам'ять.

– Євген пригадав той факт, що ви разом тренувалися?
– Ми особливо не спілкувалися, але, думаю, він пам’ятає.

– Ви раніше зустрічалися з «Карпатами» у дитячо-юнацькій футбольній лізі?
– Здається, що саме з «Карпатами» не грав, але проти вашого спортінтернату виходив на поле.

– Які у вас враження від нещодавнього поєдинку на «Дніпро-Арені», про який ми вже згадували?
– Гра була рівною, але, якщо брати до уваги гольові моменти, то у нас їх було два, а у суперника – один, коли вони влучили у штангу. Загалом нічийний результат матчу є справедливим.

– У неділю вас нічия влаштує?
– Ми їдемо за перемогою, кожне очко важливе для нас. Головне – набиратися досвіду і заробляти очки. Все залежить від того, як складатиметься гра.

Источник — ФК Карпаты

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