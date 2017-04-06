Олег ФЕДОРЧУК: «Найближчим часом Динамо стане середняком УПЛ»

Відомий тренер Олег Федорчук назвав причину бід київського «Динамо».

«Динамо» уже п’ять чи навіть сім років збитково працює. Клуб купував неготових іноземців, то купував сильних легіонерів, але вони не могли тут розкрити потенціал. Увесь цей час клуб зазнавав мільйонних збитків. Якщо завжди неправильно працювати, то рано чи пізно приходить сумний фінал. Ось і в «Динамо» настав цей сумний день, бо закінчилися гроші.

«Динамо» завжди тримали спонсори: Коломойський, Фірташ. Вони перестали фінансувати, а менеджмент не виробив стратегії заробляння грошей. І це причина усіх бід. Я вважаю, що найближчим часом «Динамо» просто стане середняком українського футболу, бо академія і традиції не дозволять команді зникнути», - сказав Федорчук.