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Олег ФЕДОРЧУК: «Найближчим часом Динамо стане середняком УПЛ»

Спеціаліст вважає, що кияни за довгі роки не змогли виробити стратегії заробляння грошей

  • 06.04.2017 11:51
  • 961 просмотров
  • 8 комментария
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fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук

Відомий тренер Олег Федорчук назвав причину бід київського «Динамо».

«Динамо» уже п’ять чи навіть сім років збитково працює. Клуб купував неготових іноземців, то купував сильних легіонерів, але вони не могли тут розкрити потенціал. Увесь цей час клуб зазнавав мільйонних збитків. Якщо завжди неправильно працювати, то рано чи пізно приходить сумний фінал. Ось і в «Динамо» настав цей сумний день, бо закінчилися гроші.

«Динамо» завжди тримали спонсори: Коломойський, Фірташ. Вони перестали фінансувати, а менеджмент не виробив стратегії заробляння грошей. І це причина усіх бід. Я вважаю, що найближчим часом «Динамо» просто стане середняком українського футболу, бо академія і традиції не дозволять команді зникнути», - сказав Федорчук.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Александр Зигаренко
      Александр Зигаренко, 06.04.2017 11:55
    +4
    Одни экспирты....аж тошнит от них
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    Patriot UA
      Patriot UA, 06.04.2017 11:55
    -2
    майже усе вірно СОВКОВИЙ менеджмент, місце якому у музеї історії.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.04.2017 11:56
    +2
    Дурень думкою багатіє.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 06.04.2017 11:58
    +9
    так распадется или станет середняком, что то ахмет- методички не последовательны
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    Cortazar
      Cortazar, 06.04.2017 12:04
    +4
    Вони перестали фінансувати, а менеджмент не виробив стратегії заробляння грошей.
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    Обычное кротовское помело! Пускай назовет хоть один прибыльный клуб в Украине?! Здесь такое невозможно! Хочешь заниматься отечественным футболом - попрощайся со своими деньгами навсегда!
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    ZpoRt
      ZpoRt, 06.04.2017 12:06
    +3
    Если Динамо станет середняком, то по логике кто-то должен стать лидером украинского футбола. И кто же эти клубы по версии этого эксперта продонецкого?
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 06.04.2017 12:07
    +3
    пусть лучше расскажет как "успехов" в Николаеве достиг, специалист *уев!
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    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 06.04.2017 12:34
    0
    Я не думаю, что такой амбициозный клуб как Динамо с такими традициями станет середняком. Наш Чемпионат и так сильно пострадал потерей Металлиста и наверное скоро Днепра. Думаю Игорь Михайлович Суркис этого не допустит.
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