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Заря готовится к битве с Александрией

Грядущий поединок пропустит Игорь Чайковский

  • 06.04.2017 11:40
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ФК Заря
© ФК Заря

Луганская «Заря» продолжает недельный курс подготовки к матчу 24-го тура, в котором на выезде сыграет с «Александрией».

«Черно-белые» продолжают тренироваться на базе в одно и двухразовом режиме. Сегодня луганчанам предстоит провести две тренировки. Оба тренировочных занятия будут проведены на зеленом поле.

Ни для кого не секрет, что матч с «Александрией» носит принципиальный характер и имеет важное значение. Ребята прибывают в хорошем расположении духа, максимально настраиваясь на предстоящий поединок.

Отметим, что предстоящую встречу пропустит из-за дисквалификации полузащитник Игорь Чайковский. Зато вернутся в строй арендованные игроки, которые не принимали участия в матче с «Шахтером».

Источник — ФК Заря

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