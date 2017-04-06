Заря готовится к битве с Александрией

Луганская «Заря» продолжает недельный курс подготовки к матчу 24-го тура, в котором на выезде сыграет с «Александрией».

«Черно-белые» продолжают тренироваться на базе в одно и двухразовом режиме. Сегодня луганчанам предстоит провести две тренировки. Оба тренировочных занятия будут проведены на зеленом поле.

Ни для кого не секрет, что матч с «Александрией» носит принципиальный характер и имеет важное значение. Ребята прибывают в хорошем расположении духа, максимально настраиваясь на предстоящий поединок.

Отметим, что предстоящую встречу пропустит из-за дисквалификации полузащитник Игорь Чайковский. Зато вернутся в строй арендованные игроки, которые не принимали участия в матче с «Шахтером».