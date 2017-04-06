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Дуглас Коста готов помочь Баварии

Бразильский футболист восстановился после травмы

  • 06.04.2017 11:35
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Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария

Много времени для анализа матча с «Хоффенхаймом» (0:1) у «баварцев» нет. В среду команда Карло Анчелотти начала готовиться к следующему матчу, который состоится уже в субботу. 8 апреля «Баварии» предстоит суперпоединок с дортмундской «Боруссией». Тренировка прошла в открытом режиме, многочисленные болельщики с интересом наблюдали за подготовкой команды.

На радость болельщикам на поле вернулся Дуглас Коста. Вместе с Филиппом Ламом, Франком Рибери, Тьяго и остальными игроками, не вышедшими вчера в стартовом составе, бразилец провел большую часть тренировки.

В середине марта вингер получил травму колена, но в данный момент полностью восстановился. Мануэль Нойер и Томас Мюллер продолжают работать по реабилитационной программе. Игроки стартового состава вчерашнего матча занимались индивидуально в тренировочном центре.

Источник — ФК Бавария

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