Дуглас Коста готов помочь Баварии

Много времени для анализа матча с «Хоффенхаймом» (0:1) у «баварцев» нет. В среду команда Карло Анчелотти начала готовиться к следующему матчу, который состоится уже в субботу. 8 апреля «Баварии» предстоит суперпоединок с дортмундской «Боруссией». Тренировка прошла в открытом режиме, многочисленные болельщики с интересом наблюдали за подготовкой команды.

На радость болельщикам на поле вернулся Дуглас Коста. Вместе с Филиппом Ламом, Франком Рибери, Тьяго и остальными игроками, не вышедшими вчера в стартовом составе, бразилец провел большую часть тренировки.

В середине марта вингер получил травму колена, но в данный момент полностью восстановился. Мануэль Нойер и Томас Мюллер продолжают работать по реабилитационной программе. Игроки стартового состава вчерашнего матча занимались индивидуально в тренировочном центре.