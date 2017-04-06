Владимир ГЕНИНСОН: «Выступаем за централизацию продаж трансляций»

Президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон на встрече с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом и представителем Лиги 1 Жеромом Перламутром рассказал о планах по организации телетрансляций в Украинской Премьер-лиге.

«Мы выступаем за централизацию продаж трансляций в ближайшее время, и чтобы она была воплощена как можно скорее и как можно лучше. Нам импонирует опыт Испании, где был создан специальный орган, который контролирует абсолютно все клубы — и «Реал», и «Барселону», и все остальные. В итоге испанцы благодаря централизации продаж решили массу финансовых проблем.

Пока, к сожалению, только 7 команд согласились участвовать в нашем эксперименте и были выведены на международный рынок. Каждый их них уже получил определенные деньги, монетизированые от трансляций. Остальные же 5 клубов, увы, остались в стороне. Другая проблема — второй транслятор чемпионата не принял нашу графику, и клубы с этим транслятором остались без наших преимуществ», – сказал Генинсон.