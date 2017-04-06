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Владимир ГЕНИНСОН: «Выступаем за централизацию продаж трансляций»

Президент УПЛ поделился планами о создании единого телепула

  • 06.04.2017 11:27
  • 364 просмотров
  • 2 комментария
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sportarena.com
© sportarena.com

Президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон на встрече с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом и представителем Лиги 1 Жеромом Перламутром рассказал о планах по организации телетрансляций в Украинской Премьер-лиге.

«Мы выступаем за централизацию продаж трансляций в ближайшее время, и чтобы она была воплощена как можно скорее и как можно лучше. Нам импонирует опыт Испании, где был создан специальный орган, который контролирует абсолютно все клубы — и «Реал», и «Барселону», и все остальные. В итоге испанцы благодаря централизации продаж решили массу финансовых проблем.

Пока, к сожалению, только 7 команд согласились участвовать в нашем эксперименте и были выведены на международный рынок. Каждый их них уже получил определенные деньги, монетизированые от трансляций. Остальные же 5 клубов, увы, остались в стороне. Другая проблема — второй транслятор чемпионата не принял нашу графику, и клубы с этим транслятором остались без наших преимуществ», – сказал Генинсон.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Fan_007
      Fan_007, 06.04.2017 11:46
    +2
    А Шниперзон по-прежнему упорно пиарится на централизации и международных продажах. А вот задай ему вопрос сколько матчей было показано заграницей из "его пула" - хрен ответит. на сегодняшний момент за 23 тура чемпионата УПЛ умудрилась "продать" порядка аж 30 матчей, подавляющее число из которых домашние и выездные матчи Шахтера (против команд из Пула Денисова) и выездные матчи Динамо (так же против команд из пула Денисова). По сути, эти продажи не есть заслуга Генинсона. Это контракт Денисова, по которому он продает матчи своих 6 команд+Черноморец за рубеж. Более того, в качестве покупателей АЖ 3 клиента (одна платная платформа на Балканах, поляки и периодически турки). И ВСЕ! Кстати, Шниперзон опять лукавит - 2+2 точно так же продает свою часть медиа прав (немного в меньшем объеме) на международные рынки, что видимо и бесит сего типка, т.к. мани плывут мимо...
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    Patriot UA
      Patriot UA, 06.04.2017 12:19
    -1
    а то нічого, що другий транслятор ПЛАТИТЬ 5 клубам кращі гроші.....
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