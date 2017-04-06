Антонио КОНТЕ: «У Манчестер Сити лучший в мире тренер»

Антонио Конте прокомментировал знаковую победу над «Манчестер Сити», которая позволила «синим» сохранить семиочковый отрыв во главе турнирной таблицы после разочаровывающего проигрыша на выходных.

Героем вечера стал Эден Азар, который дважды отличился в первом тайме, вновь выведя свою команду вперед после ответного гола Серхио Агуэро.

В напряженном второй тайме гости активно шли вперед в поисках гола и за счет игры в пас создали немало возможностей, однако команда Конте великолепно сыграла в защите, сумев сохранить столь важный победный результат.

«Для нас это большая победа. Нам пришлось нелегко против «Манчестер Сити», поскольку в таких матчах всегда приходится терпеть. Сегодня мы справились с трудностями именно так, как нужно, — поясняет Конте. — В первом тайме на поле была открытая игра, шансы в которой имели обе стороны. Я не сторонник такого развития событий, поскольку в этом случае теряется баланс. После перерыва мы отлично защищались. Учитывая недавнее поражение, которого мы не заслуживали, это была хорошая победа. На этой стадии сезона мы все находимся под серьезным давлением и не можем позволить себе терять очки, поскольку это дает надежду конкурентам».

«Мы одержали важную победу на ключевом отрезке сезона. «Манчестер Сити» является топ-клубом, и играть против них крайне сложно. У них великолепная команда с отличным подбором игроков и великий, лучший в мире, тренер. Когда тебе противостоит такой соперник, легко не может быть по определению».

Конте объяснил замену Курта Зума на Неманью Матича в перерыве

«Думаю, Курт провел хорошую игру, и эта замена была продиктована тактическими соображениями. В первом тайме мы уступили середину поля, позволив сопернику легко находить пространство между линиями. Поэтому я хотел усилить линию полузащиты Матичем, вернуть Аспиликуэту на его родную позицию и переместить Педро на фланг».

«Это схема с большим атакующим потенциалом, поскольку вингер в первую очередь игрок нападения и лишь затем защитник. Во втором тайме мы действовали более сбалансированно и не дали оппоненту шансов забить. Мы уверенно контролировали игру».

После победы идущего на втором месте «Тоттенхэма» наш отрыв по-прежнему составляет 7 очков

«Во-первых, нам следует думать исключительно о собственных результатах. Игры «Тоттенхэма» важны, но в первую очередь важно то, что мы делаем сами, и мы должны продолжать мыслить в том же ключе. Мы должны принять за основу тот факт, что "шпоры" выиграют оставшиеся 8 матчей. Таким образом, чтобы завоевать титул, нам необходимо набрать 18 очков».

Конте отметил решающий вклад Азара в игру

«Он очень важен для нас и продолжает расти как игрок. Он проводит действительно потрясающий сезон, но все мы запомним его только в случае победы. Историю пишут победители. У меня опытные игроки, которые прекрасно чувствуют сложившуюся ситуацию».

Сегодня Конте стал первым тренером в истории, которому удалось дважды в рамках одного чемпионата переиграть команду под руководством Гвардиолы

«Это значит, что Пеп действительно лучший тренер в мире. Он никогда в карьере не проигрывал дважды одному клубу в течение одного сезона».