Ярмоленко и Тайсон попали в сферу интересов Фенербахче

Руководство турецкого «Фенербахче» в последнее время серьезно нацелилось на исполнителей из украинского чемпионата.
Стамбульский клуб планирует заполучить лидера киевского «Динамо» - Андрея Ярмоленко. Также в сферу интересов «Фенербахче» входит Тайсон.
Ранее сообщалось, что турецкая команда интересовались и Евгением Коноплянкой.
После 26 туров «Фенербахче» занимает четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
Источник — Fanatik
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Не потянет Фенер, лидеры шахтера стоят всегда больших денег - минимум тридцатка, ведь только шахтер умеет дорого продавать в Украине...
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