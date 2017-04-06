Ярмоленко и Тайсон попали в сферу интересов Фенербахче

Теперь на счёт Авериных и Шаталиной опять не соглашусь с Вами. На сегодня Дина Аверина лучшая. Хо...

Я не думаю, что такой амбициозный клуб как Динамо с такими традициями станет середняком. Наш Чемп...

пусть лучше расскажет как "успехов" в Николаеве достиг, специалист *уев!