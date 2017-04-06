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Ярмоленко и Тайсон попали в сферу интересов Фенербахче

Стамбульский клуб планирует усилиться футболистами УПЛ

  • 06.04.2017 10:50
  • 720 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Руководство турецкого «Фенербахче» в последнее время серьезно нацелилось на исполнителей из украинского чемпионата.

Стамбульский клуб планирует заполучить лидера киевского «Динамо» - Андрея Ярмоленко. Также в сферу интересов «Фенербахче» входит Тайсон.

Ранее сообщалось, что турецкая команда интересовались и Евгением Коноплянкой.

После 26 туров «Фенербахче» занимает четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Источник — Fanatik

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 06.04.2017 12:09
    -1
    Также в сферу интересов «Фенербахче» входит Тайсон.
    _______________________________________________________

    Не потянет Фенер, лидеры шахтера стоят всегда больших денег - минимум тридцатка, ведь только шахтер умеет дорого продавать в Украине...
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