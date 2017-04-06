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Владимир ШАРАН: «В УПЛ должно играть 12 команд»

Многие клубы не соответствуют уровню украинского элитного дивизиона, считает специалист

  • 06.04.2017 10:40
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ФК Днепр. Владимир Шаран
© ФК Днепр. Владимир Шаран

Наставник «Александрии» Владимир Шаран говоря о формате соревнований в элите, был категоричен.

— Хочется, чтобы в Премьер-лиге выступало как можно больше команд, но оптимальное количество для следующего сезона — 12, — сказал Владимир Богданович, — поскольку поля у многих претендентов на повышение в классе не соответствуют уровню элитного дивизиона, за исключением разве что Ильичевца.

И, считаю, нужно оставить такую же схему соревнований. Я не согласен с мнением, что первая команда из второй шестерки должна проводить стыковые матчи за попадание в Лигу Европы. А если, к примеру, у условной Александрии или Олимпика к тому времени случится эпидемия травм? На два поединка можно выйти с запредельным настроем. И получится, что команда на протяжении всего сезона старалась, набирала как можно больше очков, но в итоге никуда не попала…

Источник — zbirna.com

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