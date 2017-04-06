Андрей ВОРОБЕЙ: «В сборной сейчас нет такого форварда, как Шевченко»

Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 Андрей Воробей рассказал о сборной Украины — как нынешнего созыва, так и времен его выступлений.

— Андрей, вы согласны, что, несмотря на проблемы в отечественном футболе, сборная достойно поддерживает реноме страны?

— Сдвиги в лучшую сторону в игре сине-желтых есть, и это видно невооруженным глазом. По крайней мере, в созидании стало получаться намного больше, нежели при прошлом тренерском штабе.

Результат, конечно, пока не совсем тот, который хотелось бы видеть, но что вы хотели — чтобы сборная начала все выигрывать? Так не бывает. Тем более не стоит забывать, что Андрей Шевченко находится в непростой ситуации из-за нехватки игровой практики у многих наших футболистов. Необходимо время, где-то даже надо пожертвовать нынешним отборочным циклом. Команда должна лучше сыграться, в ней должен сформироваться оптимальный костяк, и тогда уже можно будет делать ставку на результат.

Но даже сейчас наставнику нужно отдать должное хотя бы в том, что он не боится доверять молодежи, которая изо всех сил пытается доказать свою состоятельность, а это должно стать двигателем прогресса. Подводя итог, скажу так: я сейчас смотрю поединки сборной с удовольствием.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило сине-желтым в Хорватии, чтобы не проиграть?

— Думаю, мастерства. Команда показала то, что сейчас происходит во внутренних соревнованиях. Прыгнуть выше головы было сложно. У балканцев практически все исполнители высокого класса, и они играют в лучших европейских чемпионатах. А что мы могли этому противопоставить? С десяток матчей в еврокубках да пару в чемпионате? Поэтому не стоит удивляться такому результату. При этом подопечные Андрея Шевченко играли достойно, порой сборная Украины даже доминировала, но опять же — в завершающей стадии атаки подвело мастерство и, возможно, хладнокровие.

— Наши нападающие были зависимы от полузащитников?

— Да. У сборной Украины сегодня нет такого форварда, как Андрей Шевченко, который мог сделать гол из полумомента. Безусловно, потенциал у Артема Кравца, Евгения Селезнева, Артема Беседина есть, но наставникам непросто угадать, кого ставить с первых минут, а кого лучше выпустить по ходу матча для усиления игры.

Если бы сейчас, точнее — 24 марта, в тонусе были Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, то игра, считаю, смотрелась бы по-другому.

— Хотелось бы услышать от вас прогноз относительно шансов сине-желтых попасть на ЧМ-2018.

— Что-то сказать пока сложно, впереди — половина дистанции, поэтому, наверное, нужно дождаться ближайшего поединка, с Финляндией, и сентябрьского — с Турцией…

— В свое время вы участвовали в финальной части чемпионата мира. Это память на всю жизнь?

— Естественно. Такое не забывается. Тем более что сборная Украины в 2006 году не просто была участником соревнований, а пробилась в четвертьфинал турнира, что пока является наивысшим достижением для нашей страны.

— Обыграть сборную Италии тогда было нереально?

— Конечно, этой команды побаивались, но игра показала, что мы могли победить. При счете 0:1 полтора тайма демонстрировали классный футбол, могли отыграться, но, видимо, сказался класс Скуадры Адзурры. Впрочем, как оказалось, не зазорно было проиграть будущим чемпионам мира.

— Бывшим футболистам сборной Украины, с которыми общаюсь, всегда задаю вопрос о дебюте в сине-желтой дружине. Вы свой помните?

— Как такое не помнить, мы же тогда проиграли (улыбается). А если серьезно, то, несмотря на поражение — 0:2, мы неплохо играли с Англией на старом Уэмбли в мае 2000-го. Я вышел на последние 20 минут. Ничего не создал у ворот противника, а все потому, что меня опекал Сол Кэмпбелл, у которого одна нога по объему была, как все мое туловище (улыбается). Я бился о него, как о стенку.

— В 68-ми матчах за сборную вы забили девять мячей. Маловато?

— Для нападающего — конечно. Не в качестве оправдания, но скажу, что порой у меня были другие функции. У нас на острие был Андрей Шевченко, который полностью справлялся со своей задачей…

— Какой ваш самый важный гол в сине-желтой футболке?

— Наверное, мяч, забитый будущим чемпионам Европы, грекам, в отборочном турнире к Евро-2004. На Олимпийском мы их обыграли — 2:0. Я тогда в начале второго тайма открыл счет, а под занавес поединка отличился Андрей Воронин.

— Вы закончили выступления за сборную в 29 лет. Больше не приглашали?

— В январе 2008-го национальную команду возглавил Алексей Михайличенко, который вызвал меня еще пару раз — и все. Потом тот тренерский штаб начал делать ставку на молодежь.

— Вы продолжаете играть, хоть и на любительском уровне. А чем вообще занимаетесь в жизни?

— Держу себя в тонусе, помимо матчей за Десну на первенство Киевской области, выступаю еще за ветеранов. Уделяю максимум внимания семье, а также пошел учиться на тренерские курсы категории А и В.

— В будущем хотите стать тренером или, может, функционером?

— Пока не знаю, но лишь бы это было связано с футболом. В другой сфере я себя не вижу.

— А если когда-то появится возможность возглавить родной Шахтер?

— Нужно все делать поэтапно. Хотя такие мечты, если честно, меня не раз посещали. Но сейчас главное, чтобы в стране наступили мир и спокойствие.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК