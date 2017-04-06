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Караваев впервые за 2 месяца сыграл за Фенербахче

Украинский полузащитник вышел на замену в матче Кубка Турции

  • 06.04.2017 09:59
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twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
© twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев

Украинский легионер «Фенербахче» Александр Караваев принял участие в матче Кубка Турции против «Кайсериспора» (3:0).

На 69-й минуте матча  при счете 2:0 Караваев вышел на замену вместо Джермейна Ленса.

Напомним, после нескольких матчей в составе стамбульского клуба 24-летний украинец потерял место в составе команды. Последний раз Караваев появлялся на поле 29 января в матче чемпионата Турции.

Источник — Sport.ua

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