Караваев впервые за 2 месяца сыграл за Фенербахче

Украинский легионер «Фенербахче» Александр Караваев принял участие в матче Кубка Турции против «Кайсериспора» (3:0).
На 69-й минуте матча при счете 2:0 Караваев вышел на замену вместо Джермейна Ленса.
Напомним, после нескольких матчей в составе стамбульского клуба 24-летний украинец потерял место в составе команды. Последний раз Караваев появлялся на поле 29 января в матче чемпионата Турции.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.