Вчера на стадионе «Металлист» состоялся перенесенный матч 1-го тур чемпионата Украины среди аматоров в котором встречались местные «Металлист 1925» и «Солли Плюс».
Поединок посетили 9389 болельщиков.
Матч закончился минимальной победой команды Александра Призетко, единственный гол в матче забил Сергей Осадчий.
Добавим, что средняя посещаемость на матчах УПЛ составляет 4 184 болельщика.
Источник — ФК Металлист 1925
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