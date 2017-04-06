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Поединок Металлист 1925 – Солли Плюс собрал более 9 тысяч болельщиков

Матч аматорской лиги закончился минимальной победой команды Александра Призетко

  • 06.04.2017 09:11
  • 248 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Металлист 1925
© ФК Металлист 1925

Вчера на стадионе «Металлист» состоялся перенесенный матч 1-го тур чемпионата Украины среди аматоров в котором встречались местные «Металлист 1925» и «Солли Плюс».

Поединок посетили 9389 болельщиков.

Матч закончился минимальной победой команды Александра Призетко, единственный гол в матче забил Сергей Осадчий.

Добавим, что средняя посещаемость на матчах УПЛ составляет 4 184 болельщика.

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    H4des
    online
      H4des, 06.04.2017 09:18
    0
    Судя по видео, неплохо катают мячик однако. Фору половине команд упл дадут.
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 06.04.2017 09:31
    0
    Сопли Плюс с какого города?
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