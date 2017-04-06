Защитник «Карпат» и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о дебюте в национальной команде.
- Как ты так быстро адаптировался в сборной?
- Меня хорошо приняла команда. Я спел песню и волнение пропало. Тренер поддержал, сказал не волноваться.
- Для нашего поколения Андрей Шевченко – супер футболист. А тренер он какой?
- Хороший тренер. Ему нужна дисциплина, он ставит на это большой акцент. Футболистам нравится, что он поменял стиль игры.
- В тренерском штабе Шевченко – испанцы, украинцы и итальянцы. В каком стиле больше играет сборная?
- Каждый из них вносит что-то свое, но тренерский штаб один. Они между собой общаются и совместно принимают решения.
Источник — #FootballHub
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