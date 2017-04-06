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Николай МАТВИЕНКО: «Спел перед матчем с Хорватией и волнения исчезло»

Защитник «Карпат» рассказал о дебюте в сборной Украины

  • 06.04.2017 08:43
  • 113 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Николай Матвиенко
© ФФУ. Николай Матвиенко

Защитник «Карпат» и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о дебюте в национальной команде.

- Как ты так быстро адаптировался в сборной?
- Меня хорошо приняла команда. Я спел песню и волнение пропало. Тренер поддержал, сказал не волноваться.

- Для нашего поколения Андрей Шевченко – супер футболист.  А тренер он какой?
- Хороший тренер. Ему нужна дисциплина, он ставит на это большой акцент. Футболистам нравится, что он поменял стиль игры.

- В тренерском штабе Шевченко – испанцы, украинцы и итальянцы. В каком стиле больше играет сборная?
- Каждый из них вносит что-то свое, но тренерский штаб один. Они между собой общаются и совместно принимают решения.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    H4des
    online
      H4des, 06.04.2017 09:23
    0
    Главное что "спиваете",остальное - то таке.
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