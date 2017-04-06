Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Франции: ПСЖ и Монако сойдутся на стадии полуфинала

В другой паре померяются силами «Генгам» и «Анже»

  • 06.04.2017 08:22
  • 182 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Монако
© ФК Монако

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Франции.

Волею жребия за шаг до финала встретятся главные фавориты турнира «Монако» и ПСЖ. В другой паре померяются силами «Генгам» и «Анже».

Поединки 1/2 финала пройдут 25 и 26 апреля.

Напомним, в прошлую субботу ПСЖ разгромил «Монако» в финале Кубка лиги со счетом 4:1.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.