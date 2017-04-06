Кубок Франции: ПСЖ и Монако сойдутся на стадии полуфинала

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Франции.
Волею жребия за шаг до финала встретятся главные фавориты турнира «Монако» и ПСЖ. В другой паре померяются силами «Генгам» и «Анже».
Поединки 1/2 финала пройдут 25 и 26 апреля.
Напомним, в прошлую субботу ПСЖ разгромил «Монако» в финале Кубка лиги со счетом 4:1.
Источник — Sport.ua
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