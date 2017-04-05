Судя по видео, неплохо катают мячик однако. Фору половине команд упл дадут.

Ну, не все ж писать про поля и огороды Отличное интервью!

Типа нашёл корень всех бед? В большинстве европейских стран бюджеты ведущих клубов не выше 5 млн....

Селекция у Динамо как-раз нормальная, вопрос к тренерскому штабу, почему под их руководством не р...