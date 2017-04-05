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27-й тур
Дармштадт
0:2
Байер
05.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Дармштадт — Байер — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Дармштадт» — «Байер»

  • 06.04.2017 08:19
  • 93 просмотров
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В поединке 27-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» — «Байер» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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