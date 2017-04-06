Руководство РФПЛ планирует сократить количество команд в турнире

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.

«Мы в «Стратегии» говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить премьер-лигу, а наоборот - сократить число команд. Мы хотим сделать это для того, чтобы клубы полностью соответствовали регламентным нормам. Сокращение премьер-лиги - это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги», - отметил Прядкин. «Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться - к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов», - добавил он.

РФПЛ выступает за ужесточение критериев членства в лиге. «Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть «одноразовыми». Учитывая эти показатели, расширение премьер-лиги сейчас невозможно», - подчеркнул собеседник агентства.

«Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться, - продолжил Прядкин. - Тут есть много различных вариантов действия. Один из них - это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает».

Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами.