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Григорий СУРКИС: «Позиционирую себя как член команды Чеферина»

Вице-президент УЕФА рассказал о прошедшем конгресе организации

  • 06.04.2017 07:43
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ФФУ. Григорий Суркис
© ФФУ. Григорий Суркис

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис поделился впечатлениями от конгресса УЕФА, который прошел в Хельсинки.

– Григорий Михайлович, этому конгрессу предшествовала интенсивная, широкомасштабная информационная кампания в поддержку новаторских инициатив президента УЕФА. Насколько они оказались актуальными и востребованными со стороны уполномоченных представителей национальных ассоциаций?
– Конгресс в целом поддержал реформаторские идеи Александера Чеферина, таким образом подтвердив готовность, а главное – способность его членов к самосовершенствованию. В процессе голосования, можно сказать, вся европейская футбольная семья продемонстрировала умение адекватно реагировать на новые вызовы времени, а также желание глобально конкурировать на поприще дальнейшего развития игры.

– Можно ли ожидать, что после конгресса последуют какие-то кардинальные изменения в деятельности УЕФА? К чему должна быть готова футбольная общественность?
– Для начала – к осмыслению роли и места футбола в новых социально-экономических и политических реалиях. Нужно откорректировать статус УЕФА в современной мировой системе координат. И тогда уже будет понятно, на каком этапе, и какими методами действовать – эволюционными или революционными. Это что касается стратегии.  В то же время конгресс уже конкретно определился с ближайшими перспективами реализации целого ряда первоочередных инициатив г-на Чеферина. Давайте дождемся официального пресс-релиза, и вы поймете, о чем идет речь.

– Вы интригуете?
– Нисколько, просто мой экспромт вряд ли будет таким же глубоким, содержательным и обстоятельным, как четкий план, озвученный президентом перед коллективными членами организации. Кстати, в той или иной мере главные пункты проекта реформ Александера Чеферина были опубликованы в авторитетных европейских изданиях и на сайте УЕФА еще задолго до сегодняшнего форума. Поэтому обсуждение его инициатив происходило не на скорую руку и не с голоса.

– В таком случае у Вас перед конгрессом должно было возникнуть, как минимум, беспокойство или тревога относительно грядущих изменений в составе руководящих органов УЕФА, о чем также публично заявлял его глава. К тому же в украинских СМИ тема окончания ваших полномочий на разных должностях в УЕФА обсуждалась довольно-таки активно.
– Во-первых, для меня никогда не было трагедией – уход с той или иной руководящей должности, в том числе, и в футболе. Яркий тому пример – добровольный отказ от баллотирования в 2012 году на новый президентский срок в ФФУ. Во-вторых, как опытный менеджер, много лет посвятивший работе в УЕФА, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что системная ротация кадров на любом уровне способствует укреплению доверия к нашей организации и повышению ее авторитета в глазах мирового футбольного сообщества.

– Но в данном случае Ваш интерес не пострадал, и Вы по-прежнему остаетесь вице-президентом УЕФА.
– Хотелось бы уточнить относительно интереса. Прежде всего, я позиционирую себя в этой должности как член команды Александера Чеферина. И если он заинтересован в таком специалисте, в моих профессиональных, деловых и личных качествах, я могу быть только признателен за оказанное доверие. Очевидно, президент УЕФА должным образом оценивает мой креативный потенциал и возлагает на меня определенные надежды. Да, это почетно. Но это и прибавляет еще больше ответственности.

– Наверное, глупо спрашивать, готовы ли Вы еще как минимум два года жить в таком активном рабочем режиме. Но Чеферин, судя по всему, задает очень интенсивный темп преобразований и диктует еще более жесткие критерии оценки результатов работы своей команды.
– Я ведь не юноша, который в порыве энтузиазма, сломя голову бросается в бездну иллюзий. Многолетний опыт, приобретенные на практике уникальные знания, прагматизм и корпоративная солидарность – вот на чем базируется моя уверенность в собственных силах. Поэтому для тех, кто торопится списать меня на берег, рекомендую вспомнить слова популярного классика – «слухи о моей смерти несколько преувеличены». И вообще, давайте вместо интриг вокруг футбола займемся конкретными делами во благо самой игры. Очень полезное и нужное занятие…

Источник — Footclub

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