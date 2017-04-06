Николай МОРОЗЮК: «Не думаю, что мы побеждаем лишь за счет новой схемы»

Защитник «Динамо» Николай Морозюк поделился впечатлениями от матча с «Нефтяником» (1:0) в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

- Вы сами видели, что игра не была легкой для нас. 1:0 – не такая уверенная победа по счету, но мы контролировали игру, были моменты для того, чтобы увеличить свое преимущество. Сопернику нечего было терять, они настроились на поединок, но и мы были уверены в своей победе, что в итоге и доказали на футбольном поле.

- Можно сказать, что новая схема, по которой играет команда, продолжает приносить успех?

- Не думаю, что мы одерживаем победы лишь за счет новой схемы игры. После каждой игры, каждой тренировки мы делаем определенные выводы, корректируем свои действия в отдельных эпизодах, что в целом и приносит результат.

- Главный тренер сказал, что на таком поле трудно было создавать голевые моменты...

- Да, наверное, на таком поле проще разрушать атаки соперника, чем создавать. В первую очередь думали о том, как принять мяч, обработать его, а уже потом – как обострить игру. Немного непривычно для нас, испытывали определенный дискомфорт, но самое главное, что победили и двигаемся дальше.

- Единственный гол в матче был проведен после твоей подачи со штрафного...

- Каждое стандартное положение, каждое действие на поле должно рано или поздно приносить результат. Так и в этом моменте хорошо, что так все сложилось, ведь на каждой тренировке мы отрабатываем стандартные положения, и это, можно сказать, была наигранная комбинация.

- При новой схеме у тебя работы стало больше, нужно чаще подключаться к атакам?

- Наверное, это касается большего объема беговой работы, нужно успевать отрабатывать как в атаке, так и в обороне. Физически сегодня не хватало свежести, и это касается, наверное, не только меня. Но самое главное для нас – это положительный результат.