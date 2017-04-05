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31-й тур
Челси
2:1
Ман Сити
05.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Манчестер Сити — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити»

  • 06.04.2017 00:43
  • 172 просмотров
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Метки
Chelsea FC. «Челси» — «Манчестер Сити»
© Chelsea FC. «Челси» — «Манчестер Сити»

В поединке 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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