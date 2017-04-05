Реал Мадрид и без «трио ВВС» добыл победу в Леганесе

строить стадионы в Украине? ахаха, это что, шутка такая? в стране нет денег вообще ни на что, вон...

Я вот прикинул - а что бы я делал на месте ФФУ накануне этой игры? Зная о том, что не все у них х...

просто Полтаве нужно было запросить разрешение играть в Одессе. "Вилка".

я теж поставив на Тотнем. За 10 хвилин до кінця щоб витягнути ставку поставив півхати на те, що С...

ставил на шпор, думал уже не выиграют