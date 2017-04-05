Реал Мадрид и без «трио ВВС» добыл победу в Леганесе

Занедин Зидан решил поберечь основных игроков и на выезд в Леганес не взял Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, а Карима Бензема оставил в запасе. Тем не менее, уже к середине первого тайма столичная команда вела с перевесом в три мяча и расслабилась. Соперник до конца тайма сумел сократить отставание в счете до минимума, однако в начале второй половины встречи капитан хозяев Мартин Мантовани после навеса со штрафного рукой забросил мяч в собственные ворота. В дальнейшем «Реал Мадрид» контролировал ход игры и уверенно довел матч до победы.
«Леганес» - «Реал Мадрид» - 2:4
Габриэль, 32, Лусиано, 35 - Хамес Родригес, 15, Альваро Мората, 18, 23, Мартин Мантовани, 48, автогол
«Леганес»: Яго Эррерин, Диего Рико, Димитрис Сиовас, Мартин Мантовани, Унаи Бустинса, Давид Тимор, Рубен Перес, Габриэль (Альберто Буэно, '64), Александер Шимановски (Дарвин Мачис, '84), Лусиано, Роберто Тито (Самуэль Гарсия, '54)
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Хамес Родригес (Иско, '72), Каземиро, Матео Ковачич (Лука Модрич, '81), Лукас Васкес, Марко Асенсио, Альваро Мората (Мариано Диас, '78)
Габриэль, 58. Унаи Бустинса, 85. - Начо Фернандес, 90.
Источник — Sport.ua
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