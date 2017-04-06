Ливерпуль играет вничью с Борнмутом, Арсенал побеждает Вест Хэм

«Халл» – Мидлсбро 4:2
Голы: 0:1 – 5 Негредо, 1:1 – 14 Маркович, 2:1 – 27 Ньяссе, 3:1 – 33 Эрнандес, 3:2 – 45 де Рон, 4:2 – 70 Магуайр.
«Халл» – Якупович, Магуайр (Доусон, 81), Раноккия, Робертсон, Клукас, Аль-Мухаммади, Маркович, Ндиайе, Гросицки (Хенриксен, 88), Ньяссе, Эрнандес (Эвандро, 51).
«Мидлсбро» – Вальдес, Айяла, Хазбенд (Гедиура, 59), Барраган, Гибсон, Траоре, Клейтон, де Рон, Даунинг, Негредо (Бэмфорд, 71), Жестед (Стуани, 81).
Предупреждения: Клукас (19), Клейтон (21), Ндиайе (85).
«Арсенал» – «Вест Хэм» 3:0
Голы: 1:0 – 58 Озил, 2:0 – 68 Уолкотт, 3:0 – 83 Жиру.
«Арсенал» – Мартинес, Габриэл, Бельерин, Мустафи, Монреаль, Озил, Джака, Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Эль-Ненни (Рэмзи, 81), Санчес, Уэлбек (Жиру, 74).
«Вест Хэм» – Рэндолф, Коллинз, Байрэм, Масуаку, Фонте, Куяте, Лансини, Антонио (Снодграсс, 46), Нобл (Фернандеш, 80), Айю, Кэрролл (Сако, 64).
Предупреждения: Бельерин (18), Лансини (39), Мустафи (62), Байрэм (77).
«Суонси» – «Тоттенхэм» 1:3
Голы: 1:0 – 11 Раутледж, 1:1 – 88 Алли, 1:2 – 90 Сон Хын Мин, 1:3 – 90 Эриксен.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон (Ки Сон Ен, 72), Моусон, Кэрролл, Корк, Раутледж (Нарсинх, 90), Фер, Сигурдссон, Айю (Макберни, 75).
«Тоттенхэм» – Ворм, Алдервейрелд, Дэвис (Нкуду, 79), Уокер, Вертонген, Дайер, Дембеле, Алли, Сиссоко (Янссен, 61), Эриксен, Сон Хын Мин (Триппьер, 90).
Предупреждения: Айю (17), Дайер (78).
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» 3:1
Голы: 0:1 – 31 Бентеке, 1:1 – 45 Редмонд, 2:1 – 84 Йосида, 3:1 – 85 Уорд-Проуз.
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Стивенс, Соареш, Маккуин, Дэвис (Хейбьерг, 87), Ромеу, Тадич, Уорд-Проуз, Редмонд (Родригес, 90), Лонг.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Миливоевич (Фламини, 88), Панчон, Таунсенд, Заа, Кабай (Сако, 46), Шлупп (Дилэйни, 58), Бентеке.
Предупреждения: Ромеу (71), Соареш (79), Бентеке (88).
«Ливерпуль» – «Борнмут» 2:2
Голы: 0:1 – 7 Афобе, 1:1 – 40 Коутиньо, 2:1 – 59 Ориги, 2:2 – 87 Кинг.
«Ливерпуль» – Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вейналдум, Лейва, Коутиньо (Матип, 65), Джан, Фирмино, Ориги.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Уилшер, Артер, Пью (Градель, 83), Айб (Фрэйзер, 61), Кинг, Афобе.
Предупреждения: Лейва (28), Фрэйзер (90).
Источник — Sport.ua
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