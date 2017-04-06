Ювентус второй финалист Кубка Италии

«Наполи» – «Ювентус» - 3:2
Голы: 0:1 – 32 Игуаин, 1:1 – 53 Гамшик, 1:2 – 58 Игуаин, 2:2 – 61 Мертенс, 3:2 – 67 Инсинье.
«Наполи» – Рейна, Кирикеш, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Паволетти, 75), Диавара, Кальехон, Зелиньски (Аллан, 82), Инсинье, Милик (Мертенс, 61).
«Ювентус» – Нето, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Бенатия, Ринкон (Пьянич, 70), Хедира, Стураро (Лемина, 86), Куадрадо, Дибала (Бардзальи, 76), Игуаин.
Предупреждения: Ринкон (25), Кулибали (28), Куадрадо (30), Кальехон (30), Диавара (65), Максимович (75), Гулям (80), Пьянич (85), Дани Алвес (88).
Первый матч: 1:3
Источник — Sport.ua
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