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Ювентус второй финалист Кубка Италии

«Наполи» побеждает «Ювентус»

  • 06.04.2017 00:05
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«Наполи» – «Ювентус» - 3:2
Голы:  0:1 – 32 Игуаин,  1:1 – 53 Гамшик,  1:2 – 58 Игуаин,  2:2 – 61 Мертенс,  3:2 – 67 Инсинье.

«Наполи» – Рейна, Кирикеш, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Паволетти, 75), Диавара, Кальехон, Зелиньски (Аллан, 82), Инсинье, Милик (Мертенс, 61).
«Ювентус» – Нето, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Бенатия, Ринкон (Пьянич, 70), Хедира, Стураро (Лемина, 86), Куадрадо, Дибала (Бардзальи, 76), Игуаин.

Предупреждения: Ринкон (25), Кулибали (28), Куадрадо (30), Кальехон (30), Диавара (65), Максимович (75), Гулям (80), Пьянич (85), Дани Алвес (88).

Первый матч: 1:3

Источник — Sport.ua

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