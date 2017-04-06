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Байер побеждает Дармштадт, Майнц уступает Лейпцигу

«Фрайбург» переиграл «Вольфсбург»

  • 06.04.2017 00:01
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«Аугсбург» – «Ингольштадт» - 2:3
Голы:  0:1 – 24 Киттель,  0:2 – 35 Коэн,  0:3 – 67 Коэн,  1:3 – 76, пенальти Верхаг,  2:3 – 81 Халил Алтынтоп.

«Аугсбург» – Хитц, Данзо, Качар (Чжи Дон Вон, 66), Хинтереггер, Байер, Верхаг, Стафилидис (Макс, 72), Моравек (Халил Алтынтоп, 78), Гу Чжа Чхоль, Бобадилья, Финнбогасон.
«Ингольштадт» – Хансен, Матип, Брежери, Тиссеран, Хадерджонай, Рожер, Коэн, Зуттнер, Гросс (Лекки, 88), Киттель (Моралес, 84), Лескано (Хинтерзеер, 76).

Предупреждения: Гу Чжа Чхоль (45), Хадерджонай (64), Моравек (66), Рожер (75), Хинтереггер (80).

«Дармштадт» – «Байер» - 0:2
Голы:  0:1 – 15 Брандт,  0:2 – 56 Фолланд.

«Дармштадт» – Эссер, Федецкий, Банггор, Сулу, Холланд, Алтынтоп, Гондорф, Хеллер, Вранчич (Розенталь, 55), Сэм (Гувара, 27), Бойд (Платте, 65).
«Байер» – Лено, Хильберт, Едвай, Топрак, Венделл, Бельараби (Кисслинг, 75), Баумгартлингер, Кампль, Брандт (Мехмеди, 89), Хавертц, Фолланд (Похьянпало, 90).

Предупреждения: Едвай (36), Топрак (39).

«Боруссия» М – «Герта» - 1:0
Гол:  1:0 – 16 Бенеш.

«Боруссия» М – Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Херрманн (Траоре, 76), Дауд, Бенеш (Хан, 85), Хофманн, Азар (Шульц, 90), Штиндль.
«Герта» – Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Штарк, Торунарига, Шелбред, Дарида, Эссвайн, Штокер, Калу (Каде, 81), Харагути (Аллаги, 66).

Предупреждения: Торунарига (68), Азар (89).

«Майнц» – «РБ Лейпциг» - 2:3
Голы:  0:1 – 48 Забитцер,  0:2 – 52 Вернер,  1:2 – 69, пенальти Самперио,  1:3 – 81 Кейта,  2:3 – 90 Муто.

«Майнц» – Лессль, Донати, Белль, Хак, Бросински, Фрай, Гбамен, Озтуналы, Кркич (Муто, 67), Квайсон (Самперио, 55), Кордоба (Де Бласис, 88).
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Бернардо, Упамекано (Вернер, 41), Орбан, Хальстенберг, Ильзанкер, Демме, Кейта (Кайзер, 85), Форсберг (Хедира, 76), Поульсен, Забитцер.

Предупреждения: Упамекано (30), Бернардо (56), Бросински (71), Забитцер (71), Самперио (74), Кордоба (75), Фрай (78), Ильзанкер (90), Де Бласис (90), Донати (90).
Удаление: Гбамен (89).

«Вольфсбург» – «Фрайбург» - 0:1
Гол:  0:1 – 78 Нидерлехнер.

«Вольфсбург» – Кастельс, Треш, Кнохе, Волльшайд, Хорн, Гилавоги, Блашчиковски (Дидави, 67), Базур, Арнольд, Виейринья (Майораль, 84), Гомес.
«Фрайбург» – Шволов, Кюблер, Сеюнджю, Кемпф, Игньовски, Хаберер (Булут, 84), Шустер, Франтц, Грифо, Геде (Петерсен, 69), Нидерлехнер (Нидермайер, 90).

Предупреждение: Нидерлехнер (72).

Источник — Sport.ua

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