Малага переиграла Спортинг, Депортиво и Гранада играют вничью

«Депортиво» – «Гранада» - 0:0
«Депортиво» – Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Чолак, Борхес, Хиль (Гама, 57), Гильерме, Морено (Джон, 74), Андоне.
«Гранада» – Очоа, Сонье, Рубен Везу, Эступиньян, Литри (Ацили, 84), Перейра, Мубарак, Бога, Куэнка, Фулькье, Кравец (Понсе, 60).
Предупреждения: Литри (45), Эступиньян (75), Перейра (76), Куэнка (90), Джон (90).
«Спортинг» Хихон – «Малага» - 0:1
Гол: 0:1 – 40 Сандро Рамирес.
«Спортинг» Хихон – Куэльяр, Канелья, Бабен, Хорхе Мере, Лора, Касес (Fernández, 82), Альварес, Бурги, Кармона (Родригес, 73), Кастро, Траоре (Нди, 61).
«Малага» – Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Форнальс, Камачо, Кеко (Онтиверос, 75), Чори Кастро, Сантос (Аньор, 68), Сандро Рамирес (Шарлес, 88).
Предупреждения: Форнальс (21), Сандро Рамирес (45), Эрнандес (58), Кеко (70), Бурги (80), Хорхе Мере (86), Аньор (90).
«Алавес» – «Осасуна» - 0:1
Гол: 0:1 – 88 Беренгер.
«Алавес» – Пачеко, Гарсия Карнеро (Тео, 71), Эли, Руано, Фемения, Торрес (Дейверсон, 78), Маркос Льоренте, Ромеро, Крстичич (Ибаи Гомес, 61), Катаи, Сантос.
«Осасуна» – Сиригу, Клерк, Гарсия Субирия, Фуэнтес, Тьенса (Переа, 71), Санхурхо, Чаушич, Олавиде, де ла Куэвас (Буньюэль, 69), Кодро, Леон (Беренгер, 77).
Предупреждения: Санхурхо (32), Торрес (35), Ромеро (50), Гарсия Карнеро (62), Эли (80), Фемения (82).
Источник — Sport.ua
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