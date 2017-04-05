Два гола Азара приносят Челси победу над МанСити

Этот матч мог быть ключевым в борьбе за чемпионство, но "Челси" всерьез оторвался от преследователей, а "Сити" приходиться сражаться за зону Лиги Чемпионов.

Начали интенсивно, обе команды прессинговали, но "Челси" сумел забить с первого толкового подхода к воротам соперника: атака развивалась по правому флангу - Педро выдержал паузу, подключил партнера, последовал пас под удар Азару, и бельгиец с рикошетом от Компани отправил мяч в ворота Кабальеро.

Этот гол позволил "Челси" играть от счёта, на контраткаках. Но "горожане" сумели сравнять счет - Куртуа ошибся при передаче, Силва перехватил мяч, пробил по воротам, а Агуэро сыграл на добивании. 1:1, и все нужно начинать сначала. Но "Челси" и в этой ситуации сумел быстро выйти вперед. Фернандиньо помог, сфолив против Педро в своей штрафной. Удар с точки от Азара вратарь Вилли отбил, но Эден тут же подоспел на добивание. 2:1 после первого тайма.

Зума пару раз не успел за соперниками, поэтому в перерыве был заменен на Матича. "Челси" сделал ставку на ту же прагматичную игру, атаковал мало. "Сити" отметился активной игрой впереди - с множеством прострелов в чужую штрафную площадь, прессингом и желанием забить. Но "Челси" не привыкать сдерживать подобный натиск и искать контратаки. Лондонцы умело держали мяч, убивали время - делали все, чтобы минимизировать риск. В итоге ни одного серьезного шанса сравнять счет "горожанам" создать не удалось.

Можно сказать, что прагматичный челсийский футбол "перекусил" комбинационный стиль "МанСити" Пепа Гвардиолы.

«Челси» - «Ман Сити» - 2:1

Эден Азар, 10, 35 - Кун Агуэро, 26

«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Давид Луис, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Сеск Фабрегас (Виллиан, '81), Н'Голо Канте, Курт Зума (Неманья Матич, '46), Эден Азар (Рубен Лофтус-Чик, '90), Диего Коста, Педро Родригес

«Ман Сити»: Вильфредо Кабаллеро, Венсан Компани, Гаэль Клиши, Джон Стоунс, Давид Сильва, Кевин де Брюйне (Рахим Стерлинг, '79), Фабиан Делф, Фернандиньо, Хесус Навас, Кун Агуэро, Леруа Сане (Мануэль Нолито, '86)

Н'Голо Канте, 93. - Гаэль Клиши, 52. Фабиан Делф, 77. Венсан Компани, 83.