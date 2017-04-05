Тренер: «То, что Шепелев наговорил в интервью – бред сивой кобылы»

Сергей Гусев, первый тренер Владимира Шевелева, прокомментировал интервью молодого динамовца, которое вышло на выходных.

- Сергей Евгеньевич, вы прочитали интервью своего воспитанника?

- Да, я ознакомился с ним. Извините за грубость, но это – «бред сивой кобылы». Я не знаю, кто все это выдумал.

- Т.е., там все неправда?

- Что касается его «неучастия в турнире в Феодосии, и того, что я лишил его капитанской повязки» - однозначно. Вообще странное интервью. Он занимался у нас с семи до тринадцати лет, ушел еще в 2010 году. И вдруг, спустя семь лет, решил наговорить такое… Может после дебюта за основу «Динамо» поймал «звездочку»?

- В интервью Шепелев говорит, что родители не нашли денег на поездку на турнир в Феодосию, поэтому он остался дома.

- Ну, во-первых, хочется спросить, почему он «забыл» сказать о турнирах, куда вместе с командой летал бесплатно за счет «Черноморца»? В Казань, Чехию, Германию, Польшу. Играл там против таких именитых команд, как «Марсель», «Бавария», «Глазго», «Барселона». Почему он молчит об этом? Почему не вспоминает о том, что клуб подарил своим воспитанникам очень хорошую форму?

- Так что с тем турниром?

- Я не буду голословен. Как сказано у классика: «У меня все ходы записаны». Сейчас поднял свои турнирные записи, и могу сказать, что он не пропустил ни одного соревнования, когда я работал тренером с его возрастом. В том числе, провел все матчи на турнире в Феодосии в 2010 году, где мы взяли первое место. У меня сохранились записи тех предматчевых установок с написанными составами (мы ездили двумя составами) и командное фото, на котором он присутствует. Пусть приезжает, и я ему все покажу, если «память начинает подводить». Кстати, на том соревновании, о котором он говорит в интервью, с нами ездила моя жена, и я специально просил ее, чтобы она его как-то «отвлекала», потому что, он плакал и хотел домой к маме.

И, естественно, никто не забирал у него капитанской повязки. Хотя вожаков по характеру в той команде хватало, я изначально назначил капитаном его. Не из-за лидерских качеств, а чтобы это помогло ему раскрыться в футбольном плане, чтобы ребята не «затюкали», как это бывает в детском коллективе. Он действительно был талантливый, но ОЧЕНЬ проблемный мальчик. Когда он перешел в «Динамо», киевские тренеры мне потом звонили и спрашивали: «Как ты смог найти к нему подход? Что с ним делать?»

- А как получилось, что он ушел из «Черноморца»?

- Могу сказать, что у него очень непростые родители. Особенно папа, который мог запросто ударить его на людях. Можно только представить, что происходило дома. К слову, папа увез его на просмотр, не сказав ни слова мне или директору нашей школы. Хотя я, разумеется, был бы против – капитан команды, действительно талантливый игрок, которого ты столько лет готовишь, учишь. Было неприятно. С другой стороны, избавившись от папиной «опеки», уйдя из-под его гнета, Шепелев стал играть еще лучше.

Знаете, сейчас показал жене его интервью, потому что она просто не поверила, что он такое сказал. Так, как мы поддерживали его в «Черноморце», наверное, не поддерживал никто. Вы в курсе, что в раздевалке тренеры могут «распекать» игроков. Так вот, бывало, я сдерживал себя, чтобы потом наедине указать Шепелеву на его ошибки, понимая, что если сделаю это при ребятах, у него может случиться истерика, и на остальные матчи турнира я его просто «не соберу». Бывало и такое. Мои воспитанники, которые выступают или выступали раньше за наш дубль (Щетинин, Чернышов, Вареник, Захарченко, Габатель, Глущенко и другие), могут все это подтвердить. Просто не хочется озвучивать все моменты, связанные с этим мальчиком, которые можно вспомнить.

Понимаю, что дебют за «Динамо» в 19 лет может «вскружить голову», но, не успев взлететь, начинать говорить такую ерунду. Надо же думать, прежде чем сказать. Не знаю, может, это интервью – плод богатого воображения журналиста. А, может, Шепелев ментально остается ребенком, и все это – его детская выдумка. Я слежу за его карьерой, и хочу сказать – пора взрослеть.