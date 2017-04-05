Московский Локомотив вышел в финал Кубка России

В среду, 5 апреля, на стадионе «Локомотив» проходил первый матч 1/2 финала Кубка России. «Железнодорожники» на домашней арене обыграли «Уфу» со счетом 1:0.
Гол Фернандеша на 44-й минуте встречи вывел «Локомотив» в финал Кубка России. Соперник команды будет определен в завтрашнем матче «Урал» - «Рубин».
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