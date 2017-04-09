Динамо – Олимпик. Анонc

А если очень точно – пять недель и один день. Именно столько отделяет «Динамо» и «Олимпик» от второго по счету нынешней весной очного свидания в рамках чемпионата страны. На том же месте, хотя и не совсем в тот же час сойдутся в ближайшее воскресенье подопечные Сергея Реброва и Романа Санжара.

Но это так, календарно-технические детали. А вот что касается спортивных, то внешне «Олимпик» для киелян выглядит вполне лакомым кусочком. Если, конечно, безоговорочно верить цифрам. Но как тут не вспомнить слова одного знаменитого политика о том, что существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Чтобы не оказаться в плену у последней, «динамовцам» следовало бы хорошенько вспомнить обо всех нюансах упомянутой в предыдущем абзаце мартовской встречи. И самое главное – на каких жилах киевляне вырвали вожделенную победу, забив единственный мяч уже в компенсированное время. Все это, по идее, должно заставить «бело-синих» настроиться на предстоящий матч максимально серьезно. Даже несмотря на, казалось бы, убедительную победу над «Александрией» в прошлом туре.

Тем более что беспроигрышная серия «Олимпика» уже составила три матча. И есть основания предполагать, что дончане почувствовали, как говорят в таких случаях, вкус сырого мяса. К тому же, отобрать очки на данном этапе удалось у самих земляков из «Шахтера». Да и свои выводы после мартовской игры в Киеве Санжар и его команда, наверняка, сделали. Значит, попытаются взять у «динамовцев» реванш. А тут еще и от «Зари», идущей третьей, отделяют каких-то пять пунктов. Как говорится, чем черт не шутит в плане замахнуться на медали?

Что касается истории встреч «Динамо» и «Олимпика», она составляет 6 матчей. Безоговорочное преимущество здесь на стороне киевлян – 5 побед. И лишь одна встреча соперников в сезоне 2014/2015 завершилась нулевой ничьей. Баланс мячей – 11:0 в пользу динамовцев.

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Рудько, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Сидорчук, Беседин

«Олимпик»: Махарадзе, Парцвания, Гришко, Эмерсон, Немчанинов, Цымбалюк, Богданов, Гошкодеря, Моха, Шестаков, Матяж

Травмы: Хачериди («Динамо»)

Дисквалификации: Рыбалка, Цыганков («Динамо»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 1.16 – 6.50 – 12.50

Марафон: 1.16 – 7.80 – 21.00

Олимп: 1.15 – 7.15 – 16.50