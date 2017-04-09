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Динамо Киев
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Олимпик Д
09.04.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Олимпик. Анонc

Не прошло и полгода

  • 09.04.2017 12:00
  • 720 просмотров
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fpl.ua
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А если очень точно – пять недель и один день. Именно столько отделяет «Динамо» и «Олимпик» от второго по счету нынешней весной очного свидания в рамках чемпионата страны. На том же месте, хотя и не совсем в тот же час сойдутся в ближайшее воскресенье подопечные Сергея Реброва и Романа Санжара.
 
Но это так, календарно-технические детали. А вот что касается спортивных, то внешне «Олимпик» для киелян выглядит вполне лакомым кусочком. Если, конечно, безоговорочно верить цифрам. Но как тут не вспомнить слова одного знаменитого политика о том, что существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Чтобы не оказаться в плену у последней, «динамовцам» следовало бы хорошенько вспомнить обо всех нюансах упомянутой в предыдущем абзаце мартовской встречи. И самое главное – на каких жилах киевляне вырвали вожделенную победу, забив единственный мяч уже в компенсированное время. Все это, по идее, должно заставить «бело-синих» настроиться на предстоящий матч максимально серьезно. Даже несмотря на, казалось бы, убедительную победу над «Александрией» в прошлом туре.
 
Тем более что беспроигрышная серия «Олимпика» уже составила три матча. И есть основания предполагать, что дончане почувствовали, как говорят в таких случаях, вкус сырого мяса. К тому же, отобрать очки на данном этапе удалось у самих земляков из «Шахтера». Да и свои выводы после мартовской игры в Киеве Санжар и его команда, наверняка, сделали. Значит, попытаются взять у «динамовцев» реванш. А тут еще и от «Зари», идущей третьей, отделяют каких-то пять пунктов. Как говорится, чем черт не шутит в плане замахнуться на медали?
 
Что касается истории встреч «Динамо» и «Олимпика», она составляет 6 матчей. Безоговорочное преимущество здесь на стороне киевлян – 5 побед. И лишь одна встреча соперников в сезоне 2014/2015 завершилась нулевой ничьей. Баланс мячей – 11:0 в пользу динамовцев.
 
Евгений САВЧУК
 
Ориентировочные составы:
 
«Динамо»: Рудько, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Сидорчук, Беседин
 
«Олимпик»: Махарадзе, Парцвания, Гришко, Эмерсон, Немчанинов, Цымбалюк, Богданов, Гошкодеря, Моха, Шестаков, Матяж
 
Травмы: Хачериди («Динамо»)
 
Дисквалификации: Рыбалка, Цыганков («Динамо»)
 
Котировки букмекеров:
Bwin: 1.16 – 6.50 – 12.50
Марафон: 1.16 – 7.80 – 21.00
Олимп: 1.15 – 7.15 – 16.50
9 апреля, воскресенье
«Динамо»  «Олимпик»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 19.30
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Динамо» – «Олимпик»?
  • 41.67% (5)
    1. 3:0
  • 25% (3)
    2. 1:0
  • 16.67% (2)
    3. 0:1
  • 8.33% (1)
    4. 2:0
  • 8.33% (1)
    5. 0:2
  • 0% (0)
    6. Другой вариант
  • 0% (0)
    7. 3:3
  • 0% (0)
    8. 3:2
  • 0% (0)
    9. 3:1
  • 0% (0)
    10. 2:3
  • 0% (0)
    11. 2:2
  • 0% (0)
    12. 2:1
  • 0% (0)
    13. 1:3
  • 0% (0)
    14. 1:2
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    15. 1:1
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    16. 0:3
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