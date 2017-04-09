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Карпаты
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Днепр Дн
09.04.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Карпаты – Днепр. Анонс

Фартовый день календаря для «Карпат» – по крайней мере, так было

  • 09.04.2017 07:33
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fpl.ua
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У неділю, 9 квітня, «Карпати» прийматимуть сусідів по турнірній таблиці з «Дніпра». Дніпряни, перебуваючи у «зоні вильоту», вирушать до Львова, відстаючи від «левів» вже на 6 очок, бо нещодавно Прем’єр-ліга вже втретє спочатку чемпіонату забрала у «Дніпра» ще 3 бали. Цього разу очки знято згідно рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, а не  Дисциплінарного комітету ФІФА. «Зелено-білі» після трьох поспіль домашніх перемог мають нагоду ще більше відірватися від «Дніпра» та «зони вильоту».
 
В національних чемпіонатах зіграно вже 46 матчів «Дніпра» та «Карпат». У Львові ж перевага наразі на боці гостей: по 8 вікторій та нічиїх та 7 перемог «зелено-білих». Загалом домашня безвиграшна серія зустрічей «левів» в поєдинках з дніпрянами з листопада 2010 року триває вже 7 (!) ігор – дві нічиї та п’ять поразок. Востаннє «Дніпро» виступав на «Арені-Львів» 16 жовтня минулого року, коли саме у цій грі дебютував в Україні білоруський керманич «Карпат» Олег Дулуб. Тоді цей матч завершився внічию: рахунок відкрив Бланко-Лещук, і ще в першому таймі вирівняв становище Когут.
 
Остання зустріч суперників відбулася 17 березня в Дніпрі, і глядачі голів так і не дочекалися – 0:0. Цікаво, що «Карпати» не пропускають голів у Прем’єр-лізі вже впродовж 272-х хвилин, а «Дніпро» – 285 хвилин. Дніпряни прибудуть до Львова, маючи гідний поваги безпрограшний серіал зі 7-ми ігор: п’ять нічиїх та 2 поразки.
 
В національних чемпіонатах за «Дніпро» і за «Карпати» виступало 25 (!) гравців, в т.ч. нинішні «леви» Гладкий та Ксьонз. Серед діючих «карпатівців» вже двічі забивав «Дніпру» саме Гладкий і один раз – Худоб’як, а по одному «львівському» голу в активі дніпрян Чеберячка та Когута. Не зможе вийти на поле дискваліфікований гравець «Дніпра» Кожушко, а в лазареті «Карпат» продовжує перебувати Голодюк.
 
Щодо «круглих» цифр навколо цього матчу, то ветеран та капітан «Дніпра» Ротань може забити свій 40-й гол у чемпіонатах, а його партнер по команді Кравченко – 25-й. Новачок же «Карпат» Філімонов може провести 50-й матч в елітному дивізіоні. «Дніпро» може зазнати 120-у гостьову поразку у чемпіонатах. До речі, раніше у своїй багаторічній історії «Карпати» 9-го квітня провели 3 матчі – і всі у Львові, ще у 1969, 1978 та 1979 роках, коли «зелено-білі» лише перемагали. Так що цей день календаря – фартовий для «Карпат».
 
Виведе команди на поле харківський арбітр Костянтин Труханов, для якого це буде 54-а гра у Прем’єр-лізі. «Карпати» провели вже 8 ігор за участю Труханова і здобули лише одну перемогу при 3-х нічиїх та 5-ти поразках. Для «Дніпра» ж це буде ювілейна 10-а гра за участю Труханова, який раніше ще не фіксував поразок дніпрян – 6 перемог та 3 нічиї. 
 
Юрій НАЗАРКЕВИЧ
 
Ориентировочные составы:
 
«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Лобай, Вербный, Чачуа, Грысьо, Худобяк, Гладкий
 
«Днепр»: Лунин, Адамюк, Лопыренок, Сваток, Полевой, Нагиев, Ротань, Вакулко, Влад, Баланюк, Довбик
 
Травмы: Голодюк («Карпаты»)
 
Дисквалификации: Кожушко («Днепр»)
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 2,22 – 3,20 – 3,52
Bwin: 2,10 – 3,10 – 3,30
 
9 апреля, воскресенье
«Карпаты»  «Днепр»  
Львов. Стадион «Арена-Львов». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Карпаты» – «Днепр»?
  • 20% (1)
    1. 2:1
  • 20% (1)
    2. 1:0
  • 20% (1)
    3. 0:2
  • 20% (1)
    4. 0:1
  • 20% (1)
    5. 0:0
  • 0% (0)
    6. Другой вариант
  • 0% (0)
    7. 3:3
  • 0% (0)
    8. 3:2
  • 0% (0)
    9. 3:1
  • 0% (0)
    10. 3:0
  • 0% (0)
    11. 2:3
  • 0% (0)
    12. 2:2
  • 0% (0)
    13. 2:0
  • 0% (0)
    14. 1:3
  • 0% (0)
    15. 1:2
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    16. 1:1
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    17. 0:3
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