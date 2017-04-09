Александрия – Заря. Анонс

Всё самое интересное в 24-м туре чемпионата Премьер-лиги составители календаря приберегли на воскресный день, в программе которого сразу четыре матча, и три из них с участием команд из первой шестерки. А первые, кому предстоит выяснить отношения, это команды Владимира Шарана и Юрия Вернидуба, которые свой поединок на поле КСК «Ника» начнут в 14.00.

Рискнем утверждать, что из трех воскресных матчей в первой шестерке игра в Александрии – с наибольшей интригой. Возможно, кому-то и хотелось бы, чтобы «Заря» навязала «Динамо» борьбу за второе место, но девять очков разрыва между луганской и киевской командами пока не дают оснований говорить, что конкуренция возможна. Да и актуальна ли она для «Зари»? О ней, конечно же, можно помечтать, но прежде всего подопечным Юрия Вернидуба нужно обезопасить себя от намерений преследователей посягнуть на занимаемую луганчанами позицию. А их, этих преследователей, два – «Олимпик» и сегодняшний соперник «Александрия». И если «олимпики» пребывают в каком-то благодушном настроении, попав в ничейную волну, то «александрийцы», которые в последний раз выигрывали еще зимой, когда в конце февраля «вынесли» «Волынь» 6:0, после четырех матчей без побед не могут сегодня не представлять для «Зари» очень серьезную угрозу. Кстати, тогда, после матча с лучанами, Владимир Шаран отмечал: «Самое главное, чтобы сейчас не было эйфории никакой, потому что всегда тяжело потом настраивать ребят, «собирать» их к будущим поединкам». Эйфория, конечно же, давно у подопечных Шарана должна была уйти, но по игре «Александрия», в силу разных причин, пока явно не соответствует самой себе уровня осени 2016 года.

Последний матч «Зари» против «Шахтера» был одним из самых резонансных в туре, хотя луганчанам и не удалось отобрать очки у лидера Премьер-лиги. Незамеченным не осталось желание подопечных Юрия Вернидуба не подстраиваться под «горняков», а самим диктовать игру сопернику. Наставник «Зари» словно задался целью, выжать из каждого своего футболиста максимум. Для этого от каждого требовалось действовать на предельно возможной скорости, а в командной игре – свести к минимуму «поперечную» игру, с пустым катанием мяча, не давая «горнякам» пауз. Однозначно сама по себе это была несколько авантюрная затея, как и однозначно то, что Юрию Вернидубу уже не по нутру играть против «Шахтера» сугубо вторым номером. С точки зрения прагматики, если бы «Заря» выставила против «Шахтера» «автобус», то при доле везения можно было бы «выцарапать» очечко, но для главного тренера «Зари» такая перспектива уже не интересна.

Нет сомнений, что в луганском клубе не откажутся от затеи бросить вызов «Шахтеру» и в матче 28-го тура, базовой датой которого является 6 мая. Но это дело будущего, а ближайшего – застолбить за собой третье место, обеспечив себе такой отрыв от «Олимпика» и «Александрии», чтобы у тех даже не возникало мысли о погоне.

На матч в Александрии у «Зари» возвращаются в игру арендованные у «Шахтера» футболисты, и это, безусловно, повышает шансы луганчан на положительный результат. Кстати, не все из них весной вышли на оптимальные обороты, и речь тут об Иване Петряке, который хотя и вызывался Андреем Шевченко в сборную, но в играх чемпионата, сыгранных в 2017-м году, это был еще не тот Петряк, который не давал покоя соперникам луганчан в матчах Лиги Европы.

В первой части чемпионата «Александрия» и «Заря» обменялись победами, но примечательно, что не домашними, а гостевыми. Игра же в Запорожье, наверняка, многим запомнилась драматичной развязкой, когда обе команды завершали её вдесятером, но уже в компенсированное время «Заря» пропустила контратаку, которую завершил Кулиш. Таким образом, «Александрия» вышла вперед во взаимоотношениях с «Зарей» на уровне Премьер-лиги: в шести матчах три победы, ничья и два поражения, мячи 6:5.

Александр Дердо из Черноморска, который назначен обслуживать матч в Александрии, в Премьер-лиге проведет свою 95-ю игру. С участием «Александрии» их было три, и для хозяев сегодняшнего матча баланс неутешительный – три поражения с общим счетом 1:9. У «Зари» с Дердо также отрицательный баланс в 14-ти матчах: четыре победы, две ничьи, шесть поражений, мячи 11:15.

Ростислав ОРЕХОВ



Ориентировочные составы:

«Александрия»: Леванидов, Бондаренко, Басов, Симинин, Цуриков, Чорний, Огиря, Запорожан, Старенький, Пономар, Грицук

«Заря»: А. Шевченко, Чечер, Опанасенко, Рафаэль, Соболь, Паулиньо, Гречишкин, Петряк, Харатин, Калитвинцев, Бонавентуре

Дисквалификации: Микицей («Александрия») – Чайковский («Заря»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 3,54 – 3,20 – 2,10

Марафон: 3,65 – 3,30 – 2,15

Bwin: 3,20 – 3,20 – 2,10