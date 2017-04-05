Быстрое убийство интриги: Барселона не оставила шансов Севилье

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«Барселона» - «Севилья» - 3:0 (3:0)
Луис Суарес, 25, Лионель Месси, 28, 33
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Люка Динье, '77), Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Андрес Иниеста, Иван Ракитич (Карлес Аленья, '80), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес (Пако Алькасер, '65)
«Севилья»: Серхио Рико, Клеман Легле, Мариано, Николас Пареха, Серхио Эскудеро, Виктор Витоло, Габриэль Меркадо (Матиас Краневиттер, '46), Самир Насри (Пабло Сарабия, '46), Стивен Н'Зонзи, Хоакин Корреа, Висенте Иборра (Штефан Йоветич, '76)
Жерар Пике, 15. Серхио Бускетс, 71. Иван Ракитич, 78. Карлес Аленья, 84. - Висенте Иборра, 38. Виктор Витоло, 57.
- Виктор Витоло, 90+1 - второе предупреждение.
Удары (в створ): 10 (7) - 5 (3)
Угловые: 4 - 4
БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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