Серхи Бархуан возглавил Мальорку

Новым главным тренером «Мальорки» стал бывший защитник «Барселоны» Серхи Бархуан. 45-летний специалист сменил на этом посту Хавьера Олаисолу, который вчера был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

С собой Бархуан привел троих помощников: второго тренера Рамона де Кинтану, тренера вратарей Хулио Иглесиаса, и аналитика Висент Фуенсалиду.

Сегодня новый наставник провел первую тренировку команды, а дебютирует на посту в субботу в поединке против «Гимнастика». Напомним, сейчас «Мальорка» находится на 21-м месте в Сегунде.