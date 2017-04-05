Серхи Бархуан возглавил Мальорку

Новым главным тренером «Мальорки» стал бывший защитник «Барселоны» Серхи Бархуан. 45-летний специалист сменил на этом посту Хавьера Олаисолу, который вчера был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
С собой Бархуан привел троих помощников: второго тренера Рамона де Кинтану, тренера вратарей Хулио Иглесиаса, и аналитика Висент Фуенсалиду.
Сегодня новый наставник провел первую тренировку команды, а дебютирует на посту в субботу в поединке против «Гимнастика». Напомним, сейчас «Мальорка» находится на 21-м месте в Сегунде.
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