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Ведущие игроки Черноморца не хотят продлевать контракты с клубом

Давид Хочолава, Владислав Кабаев, Дмитрий Коркишко и Алексей Хобленко не хотят оставаться в Одессе

  • 05.04.2017 20:11
  • 1034 просмотров
  • 2 комментария
Метки
chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua
У многих футболистов «Черноморца» контракты заканчиваются уже летом или в декабре этого года, поэтому руководство клуба в последнее время стремится продлить соглашения с игроками.
 
Но не все нынешние «моряки» идут на переподписание контрактов. В данном случае это защитник Давид Хочолава, полузащитники Владислав Кабаев и Дмитрий Коркишко, а также нападающий Алексей Хобленко.
 
В последние дни этим и другим футболистам было предложено продлить контракты с Черноморцем, но игроки не согласились на данные предложения.
 
Если эти футболисты и клуб не смогут договориться в ближайшее время, то по окончании сезона покинут Одессу.
 
Все четверо являются основными и ведущими исполнителями команды. 24-летний Хочолава в этом сезоне провел за «Черноморец» 19 матчей (2 гола и 1 ассист), 21-летний Кабаев — 18 (1 гол и 1 результативная передача), 26-летний Коркишко — 19 (3 мяча и 2 ассиста), а 23-летний Хобленко — 18 поединков (2 гола).

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 05.04.2017 20:45
    0
    Хололаві свого часу Карпати пропонували контракт, він вибрав одесу, прапор у руки, бо умови не до порівняння. Зараз у нас є Нестеров, Дітятьєв, Лобай так що .....
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    Drew
      Drew, 05.04.2017 20:54
    +2
    PatriotUA, 05.04.2017 20:45
    Хололаві свого часу Карпати пропонували контракт, він вибрав одесу, прапор у руки, бо умови не до порівняння. Зараз у нас є Нестеров, Дітятьєв, Лобай так що .....

    так що боремося за вылет, а Хочолава за первую шестерку
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