Ведущие игроки Черноморца не хотят продлевать контракты с клубом

У многих футболистов «Черноморца» контракты заканчиваются уже летом или в декабре этого года, поэтому руководство клуба в последнее время стремится продлить соглашения с игроками.

Но не все нынешние «моряки» идут на переподписание контрактов. В данном случае это защитник Давид Хочолава, полузащитники Владислав Кабаев и Дмитрий Коркишко, а также нападающий Алексей Хобленко.

В последние дни этим и другим футболистам было предложено продлить контракты с Черноморцем, но игроки не согласились на данные предложения.

Если эти футболисты и клуб не смогут договориться в ближайшее время, то по окончании сезона покинут Одессу.

Все четверо являются основными и ведущими исполнителями команды. 24-летний Хочолава в этом сезоне провел за «Черноморец» 19 матчей (2 гола и 1 ассист), 21-летний Кабаев — 18 (1 гол и 1 результативная передача), 26-летний Коркишко — 19 (3 мяча и 2 ассиста), а 23-летний Хобленко — 18 поединков (2 гола).