Игроки испанского клуба зарабатывали на договорняках до 150 тыс. евро

Испанские правоохранители расследуют деятельность футболистов и должностных лиц клуба «Эльденсе», которых подозревают в организации минимум пяти договорных матчей в этом сезоне. Конечной целью преступного сговора было получение крупных выигрышей в букмекерских конторах. Испанские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что игрокам «Эльденсе», которые наплевали на принципы честной игры ради денег, причиталось за участие в «странном» матче от 60 до 150 тысяч евро каждому.

О том, что футболисты «Эльденсе» намеренно пропускали голы в свои ворота, заговорили после позорного поражения команды от резервистов «Барселоны» со счетом 0:12 (рекордный счет для третьего дивизиона Испании), после чего клуб снялся с чемпионата и отказался от сотрудничества с итальянскими инвесторами. Затем игрок команды Шейх Саид заявил о том, что его одноклубники умышленно «сливали» матч каталонцам. Вскоре полиция задержала итальянского тренера «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро, а служба безопасности испанской лиги совместно с полицией проводит расследование относительно других матчей с участием скандальной команды.