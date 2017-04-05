Александр БАБИЧ: «Оптимальный вариант — это 16 команд в УПЛ»

Одесситы уже выполнили задачу-минимум — пробились в первую шестерку команд, сражающихся за попадание в еврокубки, и теперь могут себе позволить подумать о будущем. Так что вопрос касательно количества участников Премьер-лиги на следующий сезон не застал коуча моряков врасплох.

— Оптимальный вариант — это 16 команд, играющих в два круга, — сказал Александр Бабич. — Хотя вряд ли в будущем сезоне такая схема возможна.

Если же все-таки в элите останется 12 клубов, то обязательно нужно внести какие-то поправки в регламент, дабы у коллективов из второй шестерки также была мотивация бороться за более высокое место. Благодаря этому, хочется надеяться, появится и зрительский интерес. Возможно, что-то стоит перенять у бельгийцев…