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Александр БАБИЧ: «Оптимальный вариант — это 16 команд в УПЛ»

Наставник «Черноморца» — за классический формат проведения чемпионата в Премьер-лиге, но…

  • 05.04.2017 19:47
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zbirna.com. Александр Бабич
© zbirna.com. Александр Бабич
Одесситы уже выполнили задачу-минимум — пробились в первую шестерку команд, сражающихся за попадание в еврокубки, и теперь могут себе позволить подумать о будущем. Так что вопрос касательно количества участников Премьер-лиги на следующий сезон не застал коуча моряков врасплох.
 
— Оптимальный вариант — это 16 команд, играющих в два круга, — сказал Александр Бабич. — Хотя вряд ли в будущем сезоне такая схема возможна.
 
Если же все-таки в элите останется 12 клубов, то обязательно нужно внести какие-то поправки в регламент, дабы у коллективов из второй шестерки также была мотивация бороться за более высокое место. Благодаря этому, хочется надеяться, появится и зрительский интерес. Возможно, что-то стоит перенять у бельгийцев…

Источник — zbirna.com

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