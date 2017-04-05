Криштиану Роналду просят отказаться от жилья в Trump Tower

Звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду владеет недвижимостью в Trump Tower — здании в Нью-Йорке, принадлежащем Президенту США Дональду Трампу. По слухам, квартира обошлась футболисту в 18,5 млн долларов. Кроме того, Роналду планирует приобрести еще одно «гнездышко» в этом же здании, уже за 23 млн.

На одном из сайтов появилась петиция , в которой говорится, что «такая знаменитость, как Роналду, обязана выступить против политики Трампа и разорвать все бизнес-отношения с ним». Под петицией подписались уже более 11000 посетителей.