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Криштиану Роналду просят отказаться от жилья в Trump Tower

Петиция собрала уже более 11000 подписей

  • 05.04.2017 19:43
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
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thepetitionsite.com
© thepetitionsite.com

Звезда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду владеет недвижимостью в Trump Tower — здании в Нью-Йорке, принадлежащем Президенту США Дональду Трампу. По слухам, квартира обошлась футболисту в 18,5 млн долларов. Кроме того, Роналду планирует приобрести еще одно «гнездышко» в этом же здании, уже за 23 млн.

На одном из сайтов появилась петиция, в которой говорится, что «такая знаменитость, как Роналду, обязана выступить против политики Трампа и разорвать все бизнес-отношения с ним». Под петицией подписались уже более 11000 посетителей.

Источник — Sport.ua

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