Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Василь РАЦ: «Динамо треба прощатися з топ-менеджерами»

Екс-гравець столичної команди прогнозує розвал клубу

  • 05.04.2017 19:01
  • 965 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Василий Рац
© dynamo.kiev.ua. Василий Рац

Колишній гравець «Динамо» Василь Рац вважає, що столичний клуб може припинити існування через невдалі дії керівництва.

«Ми вже втратили «Динамо» як гранда українського футболу. І маю побоювання, що мій рідний клуб взагалі припинить існування, бо він падає все нижче і нижче. «Динамо» звільнило аж 60 працівників. І це здебільшого ті люди, які навряд чи на щось впливають.

На мою думку, звільнили не тих. Треба прощатися з топ-менеджерами. Все-таки саме вони загнали клуб у глухий кут і в безгрошів’я» - сказав Рац.

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.