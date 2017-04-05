Василь РАЦ: «Динамо треба прощатися з топ-менеджерами»

Колишній гравець «Динамо» Василь Рац вважає, що столичний клуб може припинити існування через невдалі дії керівництва.
«Ми вже втратили «Динамо» як гранда українського футболу. І маю побоювання, що мій рідний клуб взагалі припинить існування, бо він падає все нижче і нижче. «Динамо» звільнило аж 60 працівників. І це здебільшого ті люди, які навряд чи на щось впливають.
На мою думку, звільнили не тих. Треба прощатися з топ-менеджерами. Все-таки саме вони загнали клуб у глухий кут і в безгрошів’я» - сказав Рац.
Источник — ПлюсСпорт
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